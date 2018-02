Hostování v Litoměřicích je pro mě dobrým krokem, říká jihlavský gólman Škarek

Na podzim sbíral extraligové starty v dresu Dukly Jihlava, nedlouho po návratu z mistrovství světa dvacítek ale zamířil hokejový brankář Jakub Škarek na hostování do prvoligových Litoměřic. A momentálně má před sebou i reprezentační akci české devatenáctky v Hradci Králové. „Chci trenérům dokázat, že se mnou mohou počítat,“ říká Škarek v rozhovoru pro Sport.cz.

Nelákalo by vás raději třeba hostování v předních celcích WSM Ligy? Litoměřice patří přece jen do spodní části tabulky.

Celky z popředí prvoligové tabulky mají dobře obsazené brankářské posty, čímž nechci říci, že by to dosud v Litoměřicích nebylo. Je tady výborné zázemí a jsem rád, že mě Jihlava poslala právě sem. Beru to jako dobrý krok. Mám možnost chytat, což je lepší než sedět na střídačce. Každý zápas je pro mě zkušeností.

Sledujete dál jihlavskou Duklu a přemýšlíte o návratu?

Určitě klukům v extralize fandím. A jestli se vrátím, záleží i na trenérech, jak se domluví. Za Duklu mám odchytáno v extralize osmnáct zápasů, takže bych mohl být k dispozici pro případnou baráž, pokud to bude potřeba.

Jaké jste stihl získat dojmy z litoměřického působení?

Působí nás tady více hráčů z letošní nebo i budoucí reprezentační dvacítky. Tenhle projekt s mladými hráči v jednom klubu má budoucnost a připravuje hokejisty pro příští sezóny.

Co vás čeká kromě startů ve WSM lize?

Od 12. února hraje reprezentační devatenáctka turnaj v Hradci Králové, kde se střetneme i se Švédskem a Finskem. Máme velkou motivaci, protože chceme trenérům ukázat, že s námi mohou perspektivně počítat i pro reprezentační dvacítku v další sezóně.