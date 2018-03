Jágr ukázal po porážce dvě tváře. Jaká bude budoucnost?

Výhra nepřišla, Kladno stále bojuje o baráž hokejové extraligy s Českými Budějovicemi. Čtvrtý duel Rytíři v neděli prohráli 2:4 a stav semifinálové série v play off WSM ligy je 3:1 pro kladenské hráče. Prohra, která ale rozlouskla jeden ořech. Pokud Jaromír Jágr nastoupí v dalším utkání, splní povinnost odehrát 15 duelů v první lize a bude moci nastoupit v případné baráži o nejvyšší soutěž. "Jestli si všichni mysleli, že toužím po tom, aby Kladno prohrálo, tak to vůbec ne. Mně to takhle vyhovovalo. Byl jsem s klukama a koukal na zápas z dobrého místa. Takže jsem teď spíš naštvanej, že budu muset zase začít trénovat," smála se slavná 68 i po prohře. Jaká bude realita? Více se dozvíte ve videu.