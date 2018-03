Jágr má jasno: Nemusím hrát extraligu či NHL. Stačí mi, když si půjdu zabruslit s amatéry

"Hokej se se mnou potáhne do konce života. Já ho ale nemusím hrát na té úrovni, jak si vy (novináři) představujete. Já nemusím hrát v NHL nebo extraligu. Mně stačí, když si půjdu zabruslit jako amatéři, kteří chodí po práci. To mi stačí," řekl dnes Jágr novinářům v Kladně.

"To, že jsem hrál na nějaké úrovni, bylo dané tím, že jsem věřil, že na to mám. Když na to mít nebudu, tak to neznamená, že pověsím brusle na hřebík a už na led nikdy nestoupnu. To vůbec ne. Byla by to největší hloupost. Když něco milujete, tak to děláte dál a nemusí to být na profesionální nebo nejvyšší úrovni. To pro mě není tak důležité," uvedl hvězdný útočník.

Jágr strávil podstatnou část kariéry v NHL, je historicky druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Letos měl šanci překonat rekord legendárního Gordieho Howea v počtu startů v NHL. Ale v sezóně sehrál jen 22 utkání a s počtem 1733 duelů je třetí za Markem Messierem (1756) a Howem (1767). A výše se zřejmě už neposune.

"Jestli myslím na návrat do NHL? Já to řeknu takhle. Nemyslím si, že je tam ta touha, ale to nechci předbíhat. Hlavně možná je to dané tím, že jsem teď zraněný a nemůžu stoprocentně trénovat. Ale na druhou stranu si myslím, že když touha bude, mám daleko větší motivaci se zlepšit v hokeji. Nebo aspoň se můžu dostat na úroveň, kde můžu obstojně nějakému mužstvu pomoct," uvedl Jágr.

Šanci, že by se do zámoří ještě jednou vrátil, označil pravděpodobností 0,0001 procenta. "A když je šance, připravíš se na to daleko líp, než když víš, že já už nebudu vůbec hrát... Já si tu naději nenechávám, ale budu si to namlouvat, abych trénoval," pousmál se Jágr s tím, že je realista. "Možná je to trochu hloupý, ale já si nemyslím, že v NHL budu hrát, ale musím si to myslet, aby mi to pomohlo v tréninku. Musím nějak oblbnout mozek. Což se mi daří velice dobře," rozesmál se.