Náš tým povedou Machulda s Čalounem, potvrdil ústecký ředitel Evan

S nově sestavenou trenérskou dvojicí vstoupí hokejisté Slovanu Ústí nad Labem do příští sezóny WSM ligy. Po odchodu Tomáše Mareše do druholigového Děčína se postaví na ústeckou střídačku dva někdejší útočníci i se zahraničními zkušenostmi - Vladimír Machulda a Jan Čaloun. O trenérech i záměrech při skládání kádru pro nadcházející období hovořil sportovní ředitel a jednatel klubu Vladimír Evan v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak tedy přesně od května vypadá složení trenérského dua Slovanu Ústí?

U nás je to jasné, trenéry budou Vladimír Machulda a Jan Čaloun. I z toho důvodu, že Machulda studuje licenci A na FTVS, bude vedený jako hlavní trenér. Jan Čaloun je osobností klubu a je jen otázkou času, kdy se v této pozici objeví. Jeho vize byly spojeny s mládeží a měl představu, že by se jí věnoval i nadále. Ale okolnosti dopadly tak, že už nyní je u prvoligového áčka dospělých.

Co si od spolupráce trenérů slibujete?

Oba se znají z Litvínova, kde spolu hráli v extralize. Potkali se i ve Finsku jako soupeři. Mají společnou sportovní filozofii, tam je to dané. Ze svého postu sportovního ředitele se jim snažím vytvářet servis ohledně sportovního úseku, při výběru hráčů, jednání s nimi apod. Prostě tak, aby se kluci mohli věnovat jen trénování.

Máte už zajištěné složení hráčského kádru?

Na začátku jsme podepsali hráče, kteří zůstávají - brankáři Dlouhý a Volke, dále Vágner, Roubík, Melka, Merta, Severa, Gengel. Jsou to stálice ze sestavy. Hráči jsou schopni se přes léto připravovat sami. A postupně počítáme se spoluprací s Mladou Boleslaví, Pardubicemi a částečně i se Spartou Praha.

Z Karlových Varů se vrací útočník Vrdlovec. Čekali jste to?

Daniel Vrdlovec si tam prodloužil sezónu, když Ústí skončilo brzy. Karlovým Varům pomohl i v baráži k postupu do extraligy a volal sám, že by se chtěl vrátit. To mě mile překvapilo. Z Varů jsme domluveni i s Davídkem a jednáme s Weinholdem.

Co další nové tváře?

Jsme dohodnutí s obráncem Janem Látalem, který naposledy působil ve slovenských Nových Zámcích. Je to bratr boleslavského útočníka Martina Látala a syn boleslavského sportovního manažera Jaromíra Látala. Máme vytipované i mladé kluky, kteří by se k nám měli připojit.

Počítáte dál s litvínovským brankářem Jakubem Soukupem?

Působil v Ústí tři roky podle domluvy s trenérem brankářů Litvínova a dřívějším ústeckým gólmanem Zdeňkem Orctem. Soukup dostal v Ústí dostatečný prostor, což kvitovali i v Litvínově. Ale zmíněná tříletá dohoda o jeho hostování v Ústí skončila. Naše kmenové gólmany doplní mladý brankář Groh z Mladé Boleslavi.