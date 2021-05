Rusům kývly tři hvězdné posily z NHL! Dorazí na MS kanonýr Ovečkin?

Ještě čtyři volná místa na soupisce pro hokejové mistrovství světa hokejisté Ruska. Vedení sborné věřilo, že by ji na šampionátu v Rize mohl posílit hvězdný útočník Alexandr Ovečkin, jehož Washington byl v neděli vyřazen v prvním kole play off NHL Pastrňákovým Bostonem, kanonýr Capitals ale do Lotyšska nedorazí. To však neznamená, že Rusové nemají slíbené další posily ze zámoří.