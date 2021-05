Opravdu jsme rádi i za dva body, říká Zadina. Doufá, že premiérovou výhrou se Češi nakopnou

Filip Zadina věří, že premiérový zisk do tabulky mužstvo správně nakopne. „V naší situaci jsme opravdu rádi za dva body. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci v týmovosti a všichni táhli za jeden provaz. Máme na čem stavět a věřím, že nás tohle vítězství přiměje, abychom konečně začali dělat správná rozhodnutí a dokázali hrát ještě jednodušeji. Doufejme, že příště dáme i víc branek," uvažoval útočník z Detroitu

V teprve desátém mezistátním utkání za Česko zapsal už svou pátou trefu a pochvaloval si souhru s novými parťáky v lajně, kapitánem Janem Kovářem i autorem vítězné branky po 83 vteřinách nastavení Dominikem Kubalíkem. „Oba jsou výbornými hráči do útoku i obrany. Snažil jsem se to vedle nich odmakat. Zabojovat o puky, být agresivnější, hrát víc kolem branky a nutit se do koncovky. Prostě dělat ve hře jen správné věci," líčil Zadina.

Docela ho ale mrzelo, že výrazná střelecká převaha českého mužstva v první třetině se nepromítla do skóre. „Bělorusy jsme docela tlačili a v takových momentech musíme dát gól první my, abychom se zase nedostávali do potíží s dotahováním," mínil. Jen 199 sekund po Kovářově vyrovnání na 1:1 Zadina dovršil obrat skóre přesilovkovou trefou z levého kruhu. „Hroňas mi perfektně nabil, Kovi před brankou výborně clonil a gólman neviděl. Díky tomu mu tam propadlo," přiblížil.

Zleva Geoff Platt z Běloruska a Jakub Vrána. Vít Šimánek, ČTK

Poslední třetinu za stavu 2:1 už chtěl český tým odehrát přece jen víc odzadu. „Nechtěli jsme být úplně pasivní, spíš tam byla snaha do ničeho se nehrnout a počkat si v závěru na chyby soupeře. Bohužel přišla z naší strany a znamenala vyrovnání," uvedl Zadina.

V prodloužení Hrubec pochytal dvě běloruské tutovky a vítěze určil Kubalíkův únik. „Dva dny volna, které musí sloužit k vyladění mužstva, se zvládnou lépe s pocitem premiérového vítězství. Na zbývající čtyři vystoupení ve skupině se musíme perfektně připravit, žádné další ztráty se už nepřipouští. Pořád mám dost věcí na zlepšování," doplnil jeden ze šesti hráčů z NHL na české soupisce.

