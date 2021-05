Kazachstán - Německo 3:2 Hokejové MS hlásí další překvapení! Němci poprvé prohráli

"Naším cílem bylo postoupit do čtvrtfinále a vzhledem k tomu, jak hrajeme, jsme nadšení, jak na tom jsme. Věřili jsme, že nějaké zápasy vyhrajeme, a to se nám daří," řekl Akolzin. Kazachstán vedle Německa porazil po nájezdech Lotyšsko a Finsko. "Cítil jsem osobní zodpovědnost, protože jsme dostali gól při mém vyloučení. Když jel Roman trestné střílení, tak jsem ho ani nemohl sledovat, jak jsem byl nervózní," přiznal útočník, který bude nově hrát za Magnitogorsk.

První třetina byla ve znamení střel do tyček. Nejprve orazítkoval brankovou konstrukci Stěpaněnko, poté na druhé straně Jonas Müller. Boční oblouk trefil z dorážky Rieder. Slibnou šanci si vypracoval i Ševčenko, nestihl však ideálně zakončit. Němci byli následně aktivnější, brankáře Bojarkina však překonat nedokázali.

Bezbrankový stav se změnil ve 27. minutě, kdy po rychlém protiútoku prostřelil Niederbergera v německé brance Šin. Němci ale zvýšili aktivitu a Kühnhackl povedenou střelou v polovině utkání vyrovnal.

Poté si slabší chvilku vybral Bojarkin, který podcenil Plachtovo zakončení na bližší tyč, ale dlouho smutnit nemusel. Rozhodčí totiž gól zrušili po takzvané trenérské výzvě, neboť brance útočníka s polskými kořeny předcházel ofsajd. V následné přesilové hře Němce přece jen do vedení posunul Eisenschmid.

Kazaši hrající čtvrtý zápas v pěti dnech ale hned na začátku třetí třetiny vyrovnali. Moritz Müller po 31 sekundách fauloval v gólové šanci Akolzina a kapitán Starčenko nařízené trestné střílení bezpečně proměnil. V 55. minutě mohl dokonat obrat Petuchov, Niederberger byl ale ještě připraven. O minutu později se do brejku dostal Akolzin a premiérovým gólem na MS zajistil svému týmu vítězství.

"Využili jsme šance, což bylo důležité. Je to klíč k našemu úspěchu. Snažíme se hrát dobře, nepouštět soupeře do šancí před brankou, a když se do nějaké příležitosti sami dostaneme, tak ji využít," řekl obránce Viktor Svedberg, který se vrátil do kazašské sestavy po disciplinárním trestu.

Němci nedokázali vyrovnat ani v téměř dvouminutové power play. "Nepodali jsme nejlepší výkon. Ve druhé třetině to bylo docela dobré, měli jsme pohyb, ale nedařilo se nám, jak jsme si přáli. Kazachstán hrál obětavě a my jsme se nedostali do pořádného tempa," uznal finský kouč Německa Toni Söderholm.