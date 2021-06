Kubalík na horské dráze. Trenérská výzva vzala Česku vítězství jen na chvíli

„Netušil jsem, co chtějí u videa přezkoumávat. Myslel jsem, že je všechno v pohodě, ale nebylo," líčil český obránce. Jako na horské dráze si pak připadal se svými pocity útočník Dominik Kubalík, jenž se postaral ve třetí třetině o klíčové vyrovnání na 1:1. „Samozřejmě není nic příjemného jít do třetí třetiny za nepříznivého stavu, když víte, že to prostě musíte otočit. Už jsme v té situaci bohužel byli na šampionátu podruhé a zase jsme to zvládli," ulevilo se mu.

Štve ho, ale jak se některé okamžiky v podání českého týmu v Rize opakují. „Vstupujeme do zápasu s jasným plánem, který však neplníme a tím, že si jdeme jen tak zahrát hokej, tak si děláme všechno zbytečně těžké," líčil Kubalík kvůli jehož ofsajdu reprezentanti dodatečně přišli o prožitou radost z vítězného gólu v prodloužení. „Viděl jsem to ale i na videu a prostě jsem tam dříve zvednul nohu, než jsem měl, ofsajd to byl," uznal.

Hráči se zprvu domnívali, že po trenérské výzvě se řeší nějaké bránění dánskému gólmanovi. Po desetiminutovém prohlížení záznamu ruští sudí odhalili, že gólu předcházel nedovolený přechod do útočného pásma, zpětně se pískal ofsajd.

Útočník Jakub Vrána oslavuje výhru nad Dány s brankářem Romanëm Willem.

Vasily Fedosenko, Reuters

Ani tak emočně náročná situace ale české mužstvo nezlomila. „Samozřejmě nás mrzelo, že nebyl konec. Řekli jsme si jen, že tedy gól neplatí, ale měli jsme furt přesilovku a bylo to o nás, jak to sehrajeme. Jenže jsme se netlačili do brány, zase ta stejná písnička," připomněl Kubalík.

Čas se o více než minutu vracel, Dánové se pak 102 vteřin zuby nehty ubránili. Vítěze určily až nájezdy. „Nakonec jsme přes různé zádrhely našli cestu k vítězství, ale sami bychom rádi věděli, proč jsme schopni naplno zabrat až v okamžiku, kdy nám teče do bot. Díky bohu za to, jak to nakonec dopadlo," uvažoval Kubalík.