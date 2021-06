Zažili slastný pocit a už zbrojí na čtvrtfinále. Pozor na protiútoky, varuje Blümel

„Udělali jsme dobrej forčeking. Puk se odrazil k Záďovi (Zadina), který mě nádherně viděl, takže velký dík patří určitě jemu," chválil parťáka v rozhovoru pro Českou televizi Špaček, který po jeho lahůdkovém pasu neměl potíže zamířit do odkryté branky. Radostí z prvního zásahu na MS v kariéře sršeli také Stránský s Hájkem a zmiňovaný Blümel, jenž ve třetí části zvyšoval na 6:1. Náhradníka Húsku nachytal ranou z ostrého úhlu pod horní tyč.

„Chtěl jsem si přehodit soupeřova obránce. Puk mi malinko utekl, takže jsem ho jenom hodil na bránu a gólman byl prostě dole. Jsem rád, že mi to tam spadlo," zářil pardubický křídelník, který se protlačil do finální nominace pro MS. Syn bývalého výborného čárového rozhodčího Petra Blümela, jenž na světových šampionátech řídil čtyři finále, figuroval pro úvodní utkání se sbornou v roli 16. útočníka. Po něm ho ale trenéři dopsali na soupisku a šikovný křídelník odehrál v Lotyšsku už čtyři zápasy.

Slovák Matúš Sukeľ (uprostřed) dává gól. Vlevo je český brankář Roman Will, vpravo Michael Špaček.

Vít Šimánek, ČTK

Právě v tom posledním v derby proti Slovensku, před nímž už měli Češi jistou účast v play off, zároveň zápolil o šanci zahrát si i v klíčovém čtvrtfinále proti Finům. „Určitě jsme do toho dneska nešli s tím, že si jdeme jenom zahrát. Spousta hráčů bojovala o místo, aby ve čtvrtek nastoupila," potvrdil Blümel pro ČT.

Češi se naladili na veledůležitou bitvu šampionátu vítězně. Repete s Finy si dají po třech týdnech. Na Českých hokejových hrách udolali soka 2:1, dvakrát tehdy asistoval právě Špaček. „Dobře bruslí, hrají dobře z obrany a zároveň mají šikovné hráče do útoku. Bude to pozítří jenom o bojovnosti a kdo to bude chtít víc," tvrdí muž, jenž v dubnu pomohl Třinci k extraligovému titulu. „Jsou opravdu velmi šikovní na puku a musím si dávat pozor na jejich protiútoky. Když ale budeme hrát hru, kterou chceme, můžeme vyhrát," burcuje Blümel.