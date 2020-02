Říha byl rád za výhru, ale mrzel ho špatný start a chyby

"Zase jsme odehráli dvě fantastická utkání. Se Švédy, s Finy, což bylo asi to nejlepší, co jsme odehráli v evropské tour. V prvním utkání jsme měli trochu smůlu. Ale poslední utkání bylo jako přes kopírák na minulém turnaji, na to se musíme zaměřit. Abychom turnaj dohráli do vítězného konce, mohli jsme to celkově vyhrát, mohli jsme být úspěšní," podotkl Říha.

V závěrečném utkání s Ruskem dokázali Češi třikrát odpovědět na soupeřovo vedení a radovali se v nájezdech. "To je v hlavách, připravenost tam nebyla. Postupně jsme se zvedali, přebírali jsme iniciativu. A dostali jsme hrozně špatné góly," komentoval Říha průběh utkání, v kterém jeho tým třikrát prohrával. "Ale nebylo to únavou, na to se musíme připravit. To už musejí kluci znát. Navíc ti, kteří nehráli, musejí k tomu dát impulz."

Postupně se hra českého týmu zlepšila. "Potom kluci začali poslouchat, třetí třetinu dostali jiné pokyny. Vytahovali jsme to dvěma hráči, směřovalo to všechno do brány, spoustu odražených puků, hodně šancí. Zase nám z takové chyby obrovské dali gól. S tím nemůžeme být spokojeni. Ale aspoň jsme konečně vyhráli na penalty s Rusy," prohlásil Říha, jehož tým v předešlých třech případech v rozstřelu se sbornou neuspěl.

Čeští hokejisté se na Švédských hrách radují z gólu proti Rusku.

Tt News Agency, Reuters

V něm se z českých střelců neprosadil jen Tomáš Hyka, následně už Jakub Krejčík, Jan Kovář i Jakub Flek skórovali. "Dneska byli exkluzivní. Myslím si, že to kluci předvedli parádně," pochvaloval si Říha.

Dvěma góly zazářil Jan Košťálek, který potvrdil formu z extraligy, kde je se 14 góly je spolu s Kanaďanem Bradym Austinem z Kladna nejlepším střelcem mezi obránci. "Kvůli tomu přijel. My jsme se toho trošku obávali, ale předvedl velmi dobrý výkon na celém turnaji," pochválil Říha sparťanského beka, který se konečně po zranění při předešlých akcích dočkal návratu do reprezentace.

Prodloužení vynutil Košťálek 1,6 sekundy před koncem při power play a odpověděl na gól Pavla Porjadina z 58. minuty. "Nejhorší je, když vyrovnáte a potom dostanete blbý třetí gól. Je to pořád zkouška. Rusové udělali obrovskou chybu, v šířce přestali bruslit, nepohlídali si osu," komentoval Říha závěr třetí třetiny.

"Košťálek byl jako střelec celý zápas, takže já bych k němu postavil hráče. Počkal na něj. Oni to neudělali, dobře pro nás. My jsme tam poslali to nejlepší, co jsme měli. Už tři minuty před koncem jsme hráli power play a oni se nedostali ze třetiny," doplnil Říha.

Stejně jako Košťálek si připsal proti Rusku premiérový gól útočník Jakub Flek z Karlových Varů, který na turnaji v národním týmu debutoval. "Je vidět, že i ve Varech dobře pracuje. Věří si. Umí to. Je na tom výborně bruslařsky, fyzicky taky. On jediný byl nováček bez nervů," řekl Říha.

Před akci počítal omluvenky, ale sestavený tým se nakonec turnaje podle něj zhostil dobře. "Jsem rád, že noví hráči a celkově tým podal zodpovědný výkon. Celou dobu pracoval velmi dobře. K tomu nemám připomínek," prohlásil.

Bojovat až do konce. Tohoto hesla se držel národní tým v souboji s Ruskem a přineslo mu to dva body.



Rusko vs Česko 3:4 sn.

Branky ČR: 20. Flek (Hyka, Šulák), 54. Košťálek (J. Krejčík, Hyka), 60. Košťálek, rozh. náj. J. Krejčík. https://t.co/o0rdWqNs43 — Český hokej (@czehockey) February 9, 2020

"Bylo to výborné, možná nad očekávání. Měli jsme trošku obavy, protože Švédové i Finové postavili výborné mužstvo. Rusové si stěžují, mají slabší mužstvo. Ale Rusové jsou vždycky takoví, teď se jenom trošku vymlouvají, že mají mladé hráče. Kdyby vyhráli dva zápasy, tak o tom nic neřeknou. Myslím si, že všechny tři zápasy náš tým přesvědčil, že jsme ve špičce," doplnil Říha.

Na turnaji po předchozích vystoupeních Marka Langhamera, Šimona Hrubce a Romana Willa odchytal dva zápasy Dominik Furch, jenž se vrátil poprvé od prosince 2018. "Máme výběr čtyř brankářů, kteří jsou jistotou. Jsou pokorní, chtějí na sobě pracovat, je na nich vidět, s jakým klidem situace řeší. Třeba Furch to v závěru naprosto suverénně vyřešil po naší chybě. To spíš byly chyby, které jsme udělali v obraně, než že by je udělal brankář," dodal Říha.