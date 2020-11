Ordoš zlobil Finy z brejků, památku na premiérový gól mu obstaral Lenc

Puk, jenž bude Ordošovi navždy připomínat první branku na mezistátní scéně rychle sebral z ledu spoluhráč Radan Lenc a po zápase už byl kousek černé gumy v rukou střelce.

„Pro mě je to důležitá památka. Mám schované puky, kterými jsem dal první extraligový gól i první branku teď ve švédské lize, takže tento z Helsinek bude do té sbírky patřit," líčil s tím, že předchozí premiérové branky byly z dorážek. „Tak teď se mi alespoň povedla hezká trefa pod lapačku," usmál se 24letý rodák z Ústí nad Labem.

Do podobného brejku se dostal už v první třetině. „To mi chybělo jen kousek štěstí, protože gólman puk spíš pouze instinktivně vytlačil na tyčku. A při svém třetím úniku jsem asi už moc vymýšlel. Chtěl jsem zakončovat mezi nohy, místo jsem tam viděl, ale nepodařilo se mi do něj trefit," přibližoval Ordoš, jehož všechny trefy proti Finům vyplynuly z dobrého pohybu a chytrosti hráče na útočné polovině kluziště.

„Vím, že tohle mu vycházelo i v Liberci, má prostě čuch na moment, kdy se dokáže dostat za obránce soupeře a výtečným bruslením jim umí pláchnout," tvrdil kouč Filip Pešán na adresu svého někdejšího svěřence v klubu.

Teď se oba zase potkali na reprezentační úrovni. „Hned jsem si vybavil, že jsme to podobným stylem s najížděním na beky hráli s Bílými Tygry, takže šlo jen o to obnovit zvyk," usmál se Ordoš, pro nějž je švédský Oskarshamn první štací v cizině. Ale i tam se mu daří. V jedenácti ligových zápasech tam dal už čtyři góly a je druhým nejlepším střelcem klubu.

Český hokejista Tomáš Zohorna (vpravo) slaví gól Andreje Nestrašila proti Finsku.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

Dobrou podzimní formu prodává i v reprezentaci. „Jsem rád, že se nám povedlo navázat na dobrý výkon z utkání se Švédy, ať už v bruslení nebo tím tahem na branku a jednoduchostí v obranné činnosti. Taky s Finy jsme drželi herní systém, byli celý zápas hodně na puku a co bylo potřeba, to pochytal Hrachovina," líčil Ordoš.

„Sobotní zápas byl hodně o tom, kdo otevře skóre a získá tím výhodu na svou stranu. Finové chtěli odčinit porážku s ruskou dvacítkou, tak do toho sice šlápli, měli jsme pár těžkých střídání v obranném pásmu, ale ještě v první třetině se nám povedlo dát první branku a pak to vedení ještě podpořit mým gólem hned po návratu z kabin," těšilo českého útočníka.

Rád by uspěl i při třetím vystoupení na helsinském turnaji, v neděli po poledni s Ruskem. Pokud český tým zvítězí, obhájí na Karjale loňský triumf. „Bude to ošidné. Všichni si asi myslí, že bychom na této úrovni měli ruskou dvacítku porazit, ale ti jejích mladí kluci tady lítají, hrají hodně organizovaně a bude to zase další těžký zápas," uvažoval Ordoš nad přímým soubojem o prvenství v turnaji.