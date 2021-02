Hokejisté se scházejí v Malmö před Švédskými hrami

Česká hokejová reprezentace se po dopoledním přesunu části výpravy z Prahy schází v hotelu u Malmö Arény před Švédskými hrami, kde se k nim už připojil také útočník Jan Ordoš ze švédského Oskarshamnu. Postupně se do večera přihlásí do "bubliny" také sedmička krajánků z finské ligy.

"Část výpravy z Prahy odcestovala v plném počtu. Vzhledem ke sněhovým podmínkám jsme odletěli asi s hodinovým zpožděním až okolo 10:30. Není to komplikace, protože kvůli přepravě a testům nebyl naplánován žádný trénink. Hned po příletu jsme odjeli na hotel, kde jsme byli testováni, a výsledky budeme znát až v průběhu večera," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

"Jsme všichni zatím v karanténě na pokojích, i oběd jsme si tam museli odnést. Do výsledku testů jsme izolovaní. Je to jiné než ve Finsku i Rusku, kde jsme měli společnou místnost a společné obědy," popsal Zikmund přísnější opatření oproti listopadovému turnaji Karjala v Helsinkách a prosincovému Channel One Cupu v Moskvě.

V šestadvacetičlenném kádru má kouč Filip Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem vedle sedmnácti hráčů z domácí extraligy devět krajánků. Jedním z nich je na pozici třetího gólmana osmnáctiletý juniorský reprezentant Nick Malík ze Sault Ste. Marie z OHL, jejíž ročník ještě nezačal.

Nominace se nerodila lehce. Jednání s některými kluby jsou nedůstojná, stěžuje si Filip Pešán

Sport.cz, Český hokej

Ze Skandinávie je v nominaci vedle Ordoše sedmička hráčů z Finska - z Tappary Tampere gólman Dominik Hrachovina, obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal, z Kärpätu Oulu zadák Libor Šulák a forvard Radek Koblížek a dále brankář Patrik Bartošák z Pelicans Lahti a bek Lukáš Klok z Lukko Rauma.

V původní nominaci byl z Finska i obránce Jakub Galvas z Jukuritu Mikkeli, ale omluvil se stejně jako útočník Petr Holík z Komety Brno. Místo nich jsou v kádru nakonec Daniel Gazda ze Zlína a Filip Suchý z Plzně.

V úterý i ve středu má český tým na programu shodně dva tréninky od 9:15 a 18:00. Do turnaje vstoupí Pešánovi svěřenci ve čtvrtek od 19:00 proti domácímu Švédsku. Další dvě utkání začnou vždy v poledne - v sobotu proti Finsku a v neděli proti Rusku.