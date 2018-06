Sparťané zažili speciální výcvik. Došlo i na nadávky

Některé disciplíny byly zaměřeny na psychiku, další na zručnost, sílu, inteligenci. Kdo nesplnil, toho stihl trest.

Překážková dráha a v rukách stále osoba o váze osmdesát kilo. Řezání dřeva, kdy jeden byl zavěšený na laně a ostatní mu drželi kmen. A nešlo o jeden uříznutý koláč, ale co nejvyšší množství za celou hodinu. Fyzické testy, kde rozhodoval také čas. Například, když musíte plnit dva 300 litrové barely, které mají díru.

„Smyslem celého třídenního kurzu bylo, aby si hokejisté zkusili jiný druh fyzické a psychické zátěže a vyzkoušeli si výcvik Útvaru rychlého nasazení. Cílem bylo zjistit vlastní fyzické a psychické limity, ověřit si týmového ducha v různých stresových situacích, ke kterým se běžný občan není schopen dostat," řekl webu hcsparta.cz Mgr. kpt. Karel H., instruktor Útvaru rychlého nasazení Policie ČR.

Sparťané nadávali a byli naštvaní

Nevěděli, do čeho jdou. Sparťané jen dostali instrukce - vezměte si spacáky a teplejší oblečení. Déšť, nocování v lese, žádné vymoženosti komfortní kabiny. Hokejisté přijeli ochutnat život policistů.

„Pondělní trénink byl teda neskutečná makačka, ale aspoň nám to otevřelo oči a ukázalo naše limity. Samozřejmě jsme v tu chvíli nadávali a byli naštvaní, co musíme absolvovat, ale to k tomu patří. Byly to zajímavé tři dny, které nám určitě do sezóny mohou pomoci po všech stránkách," zhodnotil neobvyklý trénink útočník Lukáš Pech.

„Nevěděli jsme moc, do čeho jdeme, ale to bylo asi dobře. Kdybychom věděli, co nás čeká, tak se nám sem asi moc chtít nebude," dodal upřímně.

Starší zvládli nastavené limity lépe, mladší byli více vyjukaní, čehož si instruktor všiml. Důvod byl jasný - počítače a sociální sítě si vybírají daň všude.

„Vybrané aktivity prověřily dokonale všechny členy týmu a ukázaly určité slabiny zejména u mladších ročníků, které vyrůstají hlavně u počítačů a s mobilem v ruce. Těmto mileniálům často chybí týmový duch a trochu pokory. Snad jim tento výcvik pomohl otevřít oči a srovnají si v hlavě, co a proč dělají. Často taky mají problém s komunikací mezi sebou, což se může přenášet i do jejich sportovního výkonu."