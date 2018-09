Šlégr: Chceme se poučit z loňska, cílem je pravidelná účast Litvínova v play off

Jak jste přistoupili k hodnocení minulé sezóny?

Především jsme si oddechli, že se nám podařilo udržet extraligu v Litvínově. Sice až v posledním zápase baráže, ale přece jen jsme úkol splnili. Bereme si z toho poučení a neradi bychom něco takového znovu zažili. Ke slovu přišly i další věci - rozpuštění realizačního týmu, přijetí rezignaci generálního manažera Roberta Kysely. Tím nastaly postupné kroky, kdy představenstvo společnosti mě pověřilo vedením klubu, který prochází reorganizací. Vytvořili jsme provozní, marketingový a sportovní úsek. Na ten byl angažován Josef Beránek mladší, litvínovský odchovanec, olympijský vítěz z Nagana. Hokeji rozumí a má klubu co přinést.

Bylo těžké po složitém období, kdy se do konce dubna nevědělo, jestli se tým udrží v extralize, sestavit hráčský kádr pro další ročník?

Po sezóně jsme měli podepsáno jen sedm hráčů. Podařilo se nám udržet kapitána Michala Trávníčka, který je lídrem. Poznal jsem to, když jsem byl šéfem realizačního týmu. Zůstali i další hráči z osy mužstva, což byl také klíčový aspekt.

A co nové tváře?

Asi největší posilou, kterou se nám povedlo přivést, je Jakub Petružálek. Posouvá klub do jiných parametrů. V roce 2015 s námi vyhrál mistrovský titul a nyní jsme s ním podepsali dlouhodobou smlouvu. Vrací se brankář Jaroslav Janus, naposledy působící v Liberci. Od útočníka Davida Tůmy, který několik let patřil do špičky kanadského bodování v první lize, očekáváme, že si produktivitu přenese i do extraligy. V přípravě se dobře jeví i obránce Jan Ščotka, který prošel juniorskými reprezentacemi.

Jakou podobu má strategie klubu?

Jde nám o propojení mládeže a áčka, abychom to neřešili jen já s Pepou Beránkem, ale trenéři napříč klubem. Cílem reorganizace by měla být koncepční práce. Projekt nazýváme „černožlutou knihou", jakým směrem chceme jít. To by měl být signál pro širokou veřejnost, že změny se vyvíjejí v nějakém smyslu a duchu. Na první straně je transparentnost klubu. A sportovní metou je pravidelná účast v play off. Už nechceme zažívat to, co jsem říkal na začátku.