Vítkovice udržely Bartošáka a chtějí zase o krok dál

S minimálními změnami na soupisce i s téměř totožnými plány jako před minulou sezónou vstoupí do nového extraligového ročníku hokejové Vítkovice. Znovu chtějí do play off, v němž by ale rádi došly dál než jen do čtvrtfinále. Nadcházející sezóna je pro potenciální úspěch jako dělaná. Vítkovice v ní oslaví 90 let od svého vzniku.

„V každé z předcházejících sezón se nám podařilo posunout se výše a v tom chceme pokračovat. Chceme zase nejméně o krok dál, než se nám podařilo dojít minule," řekl generální manažer a trenér Jakub Petr. „Můj trenérský cíl je přibližovat se pravidelněji k výkonům, které jsme byli schopni předvádět loni ne až tak často, jak bychom chtěli," pokračoval Petr.

Vítkovice přivedly, stejně jako před sezónou 2017/2018, čtyři nové tváře. Tři do obrany - Tomáše Černého ze Slovanu Bratislava, Petra Šidlíka a Erica de la Rose z Jihlavy a Jana Schleisse z Plzně do útoku.

„Pokračujeme v tom, co jsme před několika sezónami začali. Současným hráčům běží kontrakty a i když na trhu byla zajímavá jména, nebyl důvod, jenom proto že jsme dostali 0:4 s Kometou ve čtvrtfnále play off, do toho příliš zasahovat," uvedl Petr.

Za zásadní pro případný úspěch považuje setrvání kompletní brankářské dvojce Patrik Bartošák a Daniel Dolejš. „Po konci minulé sezóny se Ostravou šířily zaručené informace, že Patrik odejde. V KHL o něj byl zájem už v minulé sezóně, nicméně když jsme spolu po sezóně mluvili, cítil jsem, že u nás chce dosáhnout úspěchu a jeho případný odchod není až tak akutní," přiblížil Petr.

V jaké formě Vítkovice příští pátek na ledě Pardubic do extraligy vstoupí, je velkou neznámou. V přípravě se jim moc nevedlo. „Výsledkově to je asi nejhorší příprava, co jsem tady zažil. Ale schválně jsme styl přípravy trochu změnili, aby se nám hráči více odkryli. A to se nám podařilo," nastínil Petr.

„Nejsme úplně spokojeni, protože se nám nedařilo především v zakončení, ale je to příprava a co nám měla přinést, to nám přinesla. Nervózní z těch porážek nejsem," řekl Petr.