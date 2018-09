Hokejová extraliga vítá navrátilce. Budou komentovat v televizi

K České televizi se už za pár dnů připojí placený kanál O2 TV, který uzavřel pětiletou smlouvu se společností BPA sport marketing, ta vlastní extraligová práva. Nový hráč mezi televizními mantinely má v plánu odvysílat až 80 utkání za sezónu.

Při své premiéře odvysílá v pátek duel Sparty a Hradce Králové. V sobotu představí mistrovskou Kometu Brno v Chomutově. „Zažíváme unikátní rok. Přinášíme stále a stále nové programy. Větší část extraligy převádíme do placené formy. Hokej je jeden z nejvíce populárních sportů, proto jsme se pro tento sport rozhodli," řekl k novince Marek Kindernay, výkonný ředitel 02 TV Sport.

Nová televizní grafika, která našla inspiraci v NHL. Čtrnáct kamer, záběry z trestných lavic nebo kamer zavěšených nad brankami. Kamery na helmách rozhodčích, mikroporty plus také zaměření se na dění přímo na stadiónu. Divák se bude moct u televize stát režisérem, kdy si sám vybere záběry z kamer.

Pět lidí bude během přenosu fanouškům k dispozici - komentátoři, experti, redaktoři. Studio bude začínat patnáct minut před prvním buly. Komentovat utkání na O2 TV budou Libor Basík, Tomáš Zetek, Jan Homolka a Jan Velart. Mezi experty se představí bývalí hokejisté Jiří Tlustý, Jakub Koreis, Petr Ton a Roman Málek.

https://www.facebook.com/telhcz/posts/1762678963798054

"S hokejem jsem skončil dřív, než jsem počítal, hokej je pro mě celoživotní dílo, přišla nabídka a byla zajímavá, tohle bude nová a velká zkušenost. Nebude to jednoduché, sám nedokážu popsat, jak sám jsem hrál hokej, ale je to výzva, s tím do toho jdu. Pro diváky to bude zpestření, hrozně moc se těším," řekl v pondělí Tlustý, který má zkušenosti i z NHL.

Místo hokejky mikrofon, místo dresu obleky. Žádné upjaté komentáře ale nečekejte. „Doufám, že se mnou budou mít lidi trpělivost. Člověk se s tím musí umět poprat. Před kamerou se budu muset otrkat, rozmluvit," řekl Tlustý.

Ice Time, lifestylový magazín, ten bude provázet hokej také na O2 TV. „Chceme zařadit do vysílání hodně materiálů přímo z klubů, dále fanouškovské příspěvky. Věříme, že tento magazín bude dlouhodobou záležitostí. V první sezóně plánujeme stopáž třicet minut," poodhalil Zetek.

Žádná spojitost s Českou televizí

O extraligová práva se dělí O2 TV s Českou televizí. Hokej budou mít fanoušci v televizi pět dnů. Do loňského ročníku pro diváky nejvyšší česká soutěž znamenala spojení s Českou televizí. To už neplatí.

„Nepopírám, že jsme na začátku komunikovali i s hlasy České televize, ale po zralé úvaze jsme se rozhodli, že nechceme mít spojitost s Českou televizí. Dělají to velmi dobře, ale věřím, že náš tým jsme sestavili nejlépe, jak jsme mohli," dodal Kindernay.