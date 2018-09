Plzeňští chtějí přímý postup do play off a hrát jako v LM

Hokejisté Plzně chtějí s obměněným kádrem navázat na startu extraligy na dobrý vstup do sezóny v Lize mistrů. Nejlepší tým základní části a obhájce bronzu z minulé sezóny má za cíl přímý postup do play off. Na lavičce skončil po necelých dvou letech majitel a generální manažer Martin Straka a Škoda se musela vyrovnat s odchody řady opor. Přesto už v Lize mistrů po čtyřech duelech a čtyřech výhrách má jistý postup do vyřazovací části, přitom měla silné soupeře Lugano a Jyväskylä.

"Chceme postoupit přímo do play off, což znamená být do šestého místa. Extraliga je každým rokem vyrovnanější a bude to těžší," řekl nový hlavní kouč Ladislav Čihák, který byl na lavičce už po boku Straky. "Co se týká doplnění kádru, tak jsem velmi spokojený. Trošku jsme to potvrdili v Lize mistrů. Hráči potvrdili, že mají charakter. Chceme si to přenést do extraligy," dodal.

Trio hráčů z plzeňského kádru se vydalo bojovat o šanci v NHL - obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou zamířili do Montrealu a brankář Miroslav Svoboda do Nashvillu.

Kariéru ukončil dosavadní kapitán, obránce Petr Kadlec. Odešel také nejlepší střelec soutěže z minulé sezony Tomáš Mertl (Kunlun) a další útočníci Matěj Chalupa (Hradec Králové), Tomáš Kubalík (Crimmitschau), Jan Schleiss (Vítkovice Ridera) a Ryan Hollweg, který měl potíže se zraněním.

Skončil i Alexander Hylák, novou brankářskou dvojici tak vytvořili Dominik Frodl (Slavia Praha) a Dmitrij Milčakov (Junosť Minsk/Běl.), do obrany získali Indiáni Conora Allena (Wolfsburg) a Romana Vráblíka (Motor České Budějovice).

V útoku jsou novými akvizicemi Jan Eberle (HC Olomouc), Václav Nedorost (Motor České Budějovice), Vojtěch Němec (Kometa Brno) a Jiří Novotný (Togliatti), který přišel zatím na měsíc. Z hostování v Jihlavě se vrátil také Petr Straka.

"Všichni pevně věříme, že příchozí hráči do mužstva zapadnou. Máme za sebou přípravu včetně Ligy mistrů, která se nám podařila, ale zůstáváme nohama na zemi. Víme, že extraliga je něco jiného. Mužstvo ukázalo velký potenciál a věřím, že takto bude pracovat dál a sezona bude úspěšná," prohlásil sportovní manažer Tomáš Vlasák.

"Mám z týmu skvělý pocit. V Lize mistrů jsme hráli čtyři kvalitní zápasy a všechny jsme zvládli skvěle a nebyla to žádný náhoda. Nějací hráči odešli, ale skvělý kluky jsme přivedli. Jsou další jako třeba Míra Indrák nebo David Stach, kteří tu jsou a měli by se zase někam posunout a tým táhnout," připojil šéf klubu Martin Straka.

Hodně důležitý je podle něj příchod zkušených hráčů, jako jsou Nedorost či Novotný. "Známe je a víme, jací jsou. Chtějí vyhrávat a budou důležití nejen na ledě, ale i v kabině, aby jich tam bylo na to víc vedle Milana Gulaše nebo Ondry Kratěny," doplnil Straka.

Straka po minulé sezoně odmítl nabídku převzít jako kouč český národní tým a pauzu si dal i v Plzni. "Už jsem to zažil, takže to bude stejné," komentoval svoji současnou pozici v klubu. Přál si hlavně úspěšný vstup do soutěže. "Když jsme měli úspěšnou sezonu, tak jsme chytli začátek. Když byly neúspěšné, tak jsme začali blbě. Je to tak všude a můžete mít kádr jaký chcete, například Sparta v minulé sezóně...," dodal Straka.

Rozpočet má Plzeň mezi 80 a 90 miliony korun podobně jako v minulé sezoně. "Záleží na tom, kam postoupíme do play off. Pak se to buď navyšuje, nebo snižuje," uvedl ředitel klubu Emil Kristek.

Dnes stvrdili zástupci klubu podpisem novou roční smlouvu s generálním partnerem, společností Škoda Transportation, a obě strany budou řešit i další dlouhodobou spolupráci. Nově bude i plzeňská mládež působit pod stejným názvem HC Škoda Plzeň.