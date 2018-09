Budu muset více zamakat na sprintech, kál se Bartošák po prohraném souboji s Formanem

Vítkovičtí hokejisté si užívají povedený start do sezóny. Uspěli v pátek Pardubicích (2:1) a výhru brali i v neděli v domácí premiéře proti Spartě (3:2). „Šest bodů z šesti možných je maximum možného. Plníme do puntíku to, co jsme si nalajnovali, takže paráda,“ radoval se gólman Vítkovic Patrik Bartošák.

Utkání se Spartou začalo divoce. Neměl jste po pěti gólech v první třetině obavy, že se to zvrhne v divokou přestřelku?

Říkal jsem si, že to dneska souboj gólmanů rozhodně nebude, ale pak se to naštěstí uklidnilo a góly přestaly padat. I trenér brankářů Martin Prusek mi říkal, že zapisoval náš druhý gól na dva jedna a jen se podíval z papírů nahoru a už to bylo 2:2.

Když jste zmínil ten gól na 2:2, kterým Forman po osmi vteřinách smazal vaše vedení, co vás vedlo vyjet tak daleko pro puk?

Věřil jsem svým schopnostem více, než kde jsou jejich mantinely. Budu muset více zamakat na svých sprintech. Ten puk se tam tak šoural, myslel jsem, že to stihnu, ale udělal to chytře a přehodil mě. Ani nevím, jestli to doklepl, nebo se to tam došouralo samo. Byla to jednoznačně moje chyba, ale kluci to naštěstí odpracovali za mě.

Nerozhodil vás takový gól?

Vůbec ne, moje sebevědomí je tak vysoké, že tohle mě nerozhodí (smích). Věřím svým schopnostem, vím že chytat umím a jestli dostanu špatný gól? To se stane každému. Určitě z toho nejsem na prášky.

Tak vás, jak se říká, zdravě naštval? Protože pak jste už chybu neudělal.

Mě naštve nezdravě každý gól, jak ten druhý, tak i ten první v oslabení ve třech. Naštve mě to všechno a motivuje k lepšímu výkonu.

Oba týmy hrály dost přesilových her. Měl jste díky tomu hodně práce?

Chvilkama dost, pak zase chvíli nic. Nevím, jak to cítil gólman na druhé straně, ale pro mě to bylo takové podivné utkání. Připadalo mi, že chvíli měla Sparta tlak, pak se zatáhla a zase jsme měli tlak my. Bylo to takové nepříliš příjemné, ale takových zápasů bude v sezóně hodně a musím se s tím poprat.

Hráli jste tři oslabení ve třech proti pěti, dvě jste ubránili. Byla ta třetí ubráněná přesilovka Sparty klíčová?

Bylo určitě důležité, že jsme ji ubránili. I tak ale měli další tři minuty na vyrovnání. Byl to důležitý moment, ale zlomový zase ne. Klobouk dolů před spoluhráči, jak se poprali s těmi posledními minutami. Soupeře k ničemu nepustili.

A co jste v oslabení nechytil vy, to pochytal Jan Výtisk...

...pořád říkám, že by měl být na soupisce napsaný jako třetí brankář, a ne jako obránce. A v současné formě i jako útočník, protože střílí stejně gólů jako oni. Je letos neskutečný, je to bojovník a co dělá pro tým, to je neuvěřitelné. Je to velká osobnost v celé organizaci, ne jenom v kabině.

Po dvou kolech dvě výhry, užíváte si start do sezóny?

Šest z šesti bodů je nejvíc, co jde mít, takže ano, jsme spokojeni. Navázali na poslední zápas přípravy, herní plán i to co jsme si nalajnovali v přípravě plníme do puntíku. To je skvělé.