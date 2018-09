Výhra je i pro Lauru, věnoval liberecký gólman čerstvě narozené dcerce triumf

V pátek gólman Bílých Tygrů Roman Will zápas v Chomutově vynechal, narodila se mu totiž dcerka Laura. V neděli se do branky vrátil a podílel se na přesvědčivém triumfu 4:1 nad Třincem. „Jsem hrozně vděčný, že kluci vyhráli už v Chomutově a v neděli jsem samozřejmě chtěl vyhrát i pro Lauru. Jsem rád, že jsme to zvládli, tři body jsou velmi důležité,“ radoval se Will.

Přivítat potomka na svět vzhledem k nedělnímu utkání pochopitelně ještě nestihl, chystá něco dodatečně? „Věřím, že něco bude. Musí se to přeci jen zapít. Myslím, že kluci si se mnou přiťuknou alespoň do jedné a do druhé nohy. Ale je sezóna a není čas na nějaké jančení a třídenní slavení. To je prostě život. Jsme profíci a tohle je naše práce. Nejraději to oslavím tím, když vyhrajeme další zápas," pověděl Will, který parťákům s Oceláři pomohl dvaceti úspěšnými zákroky.

„Abych byl upřímný, tak jsem tolik práce neměl. Kluci podali neskutečný výkon. Výborně přede mnou střely blokovali, puky dávali hned nahoru a zrychlovali hru, takže jsme v našem pásmu ani tolik nehráli," pochvaloval pevnou defenzivu svého týmu, na kterou z hostujícího mužstva vyzrál jen v 19. minutě Martin Adamský.

Začátek sezóny nebyl ideální

Liberec si tak připsal po nepovedeném startu do sezóny druhou výhru v řadě. „Každý věděl, že začátek nebyl ideální, ale i tak jsme pro to udělali všechno. Občas to tak prostě je, že ať se člověk snaží sebevíc, nejde to. Musíme jen vytrvat, protože tady máme nejlepší trenéry, nejlepší organizaci. Každý den nám dávají sto procent a při zápase to musíme vracet," dodal Will.

Co Bílí Tygři oproti dvěma úvodním duelům, které prohráli s hrozivým skóre 0:6, pozměnili? „Přístup ke hře, zjednodušili jsme ji. Nehráli jsme nic komplikovanýho, snažili jsme se o jednoduchý hokej, hrát ze zajištěné obrany a dávat to hned do brány," vysvětlil útočník Michal Bulíř.

Proti Třinci střelecky navázal na pátek, momentálně je se třemi zásahy nejlepším střelcem týmu. „V prvních dvou utkáních bylo hlavním problémem, že jsme nedávali góly. Rozebrali jsme si u videa situace, které se nám vůbec nepovedli," dodal Bulíř, jenž otevřel skóre ve 13. minutě. „První gól byl důležitý. Vedli jsme a dostali jsme se do klidu. A i když Třinec vyrovnal, nepoložilo nás to. Myslím, že jsme to pak dobře zvládli, dali jsme přesilovkové góly, což je důležité, zápasy to rozhoduje," uzavřel „Bulda". V příštím kole hrají Severočeši v pátek ve Zlíně.