Litvínovský Lukeš řádí: Dvěma góly pokořil bratra a vede kanadské bodování

„Je to sice krásné, ale v mém věku už na osobní statistiky tolik nehledím. Spíš preferuji výsledky mužstva a fakt, že vyhráváme, je velmi příjemný," svěřoval se kanonýr po zápase s chomutovskými Piráty.

Litvínov vládne extralize a v první osmičce kanadského bodování má čtyři hráče! Kromě Lukeše je jeho dlouholetý parťák, čtyřicetiletý Viktor Hübl na druhé příčce a skvěle si vedou i František Gerhát a Jakub Petružálek. Ten sice ještě neskóroval, ale připsal si pět asistencí.

„Gól a finální přihrávku může dát každý ze čtyř vyrovnaných pětek. Zatím nám to vychází. I v kabině a na tréninku panuje pohoda. Jakmile vyjedeme na led, přeneseme si to i do zápasu. Snažíme se vlítnout na soupeře," líčí Lukeš.

Litvínovu se daří v útoku

Loni dosáhli litvínovští hokejisté na 12 bodů v tabulce až po šestnácti kolech. Tentokrát to stihli za pouhá čtyři první utkání. Stejný počet vítězství jim vynesl maximální bodový zisk, navíc nevídanou produktivitu. Pokaždé vstřelili v zápase minimálně čtyři branky, Zlínu nadělili pět a Pardubicím dokonce šest.

„Všichni kluci makají a plníme, co nám řekne trenér. Minulý rok tomu tak nebylo. Teď hrajeme jednoduše a naštěstí jsme vždycky dali nějaké góly. Snažíme se rychle dostat z obranného pásma a pohybovat se co nejvíc v útočné třetině," popisuje kanonýr litvínovské obrození.

Vynikající úvod sezóny bere realisticky. „Takříkajíc máme nahrané body, ale tím se nesmíme uspokojit. Hokej nás baví a věřím, že nám to dlouho vydrží. Rozjezd do sezóny je důležitý. O tom, jak je to v opačném případě, bychom mohli taky vyprávět," připomíná Lukeš loňské trápení až do baráže.