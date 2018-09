HOKEJ ON-LINE: Sparta jde do vedení, na oplátku to zatím nevypadá

Sparťané jsou v tabulce čtvrtí, ze čtyř utkání získali osm bodů. Tři výhry, jedna porážka a skóre 13:6. Hosté mají o bod více a jsou třetí, dosáhli zatím na vyrovnanější skóre - 9:8. Oba týmy se potkaly už v prvním kole. Sparťané vyhráli zahajovací duel sezóny 4:0.

Domácí drží především brankář Matěj Machovský a produktivní obránce Jan Košťálek, který má po čtyřech duelech pět bodů.

"Před sezónou jsem to určitě nečekal. Spíš jsem si říkal, jak to začne, ale vletěl jsem do toho naplno a zatím to vyznívá dobře. A že vedu bodování (obránců)? To jste první, kdo mi to říká, protože já na body nekoukám," řekl po nedělní výhře nad Pardubicemi třetí nejproduktivnější hráč extraligy.

Nejvíce bodů z Hradce získali zatím Jan Berger a Patrik Miškář, oba jeden gól vstřelili a připsali si tři asistence.

.