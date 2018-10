Na Zlín s novou výstrojí! Minule maska, teď brusle, smál se po první nule vítkovický Bartošák

Proti stejnému soupeři jako v minulém ročníku hokejové extraligy si první sezónní nulu připsal gólman Vítkovic Patrik Bartošák. Znovu to byl Zlín, který Vítkovice v dohrávce 6. kola porazily v poměrně pohodovém tempu 3:0. „Loni jsem na ni čekal ale do 27. kola, jsem rád, že tentokrát to tak dlouho netrvalo,“ smál se vítkovický brankář. „Minule jsem měl novou masku, dneska nové brusle. Asi to je tím,“ pokračoval Bartošák.

Zlín vás v závěru utkání přestřílel, byla to vybojovaná nula?

Právě bych řekl, že jsem moc práce neměl. Připadal mi ten zápas docela jednostranný. Až na posledních deset minut jsme ho ovládali. Bylo to utkání, ve kterém se cítím nejhůř, protože jsem nebyl zasypaný střelami. A to je pak těžké se do zápasu dostat. Ale zase klobouk dolů, jak jsme to vzadu utáhli a ubruslili.

Jaká to byla tedy nula? Těch střel nebylo málo.

Oni to kolikrát nahodili od modré nebo až od červené. Řekl bych, že velkých šancí moc neměli, spíš to zkoušeli z každé možné pozice a tlačili se do brankoviště. Ale obrovskou tutovku neměli.

Za stavu 2:0 za vámi ve druhé třetině zazvonila horní tyč po střele Tomáše Fořta. Zaznamenal jste to?

Nedáš dostaneš. Pěkně objel pásmo, vystřelil, přede mnou někdo tečoval a Zdrahoš (Patrik Zdráhal) to z protiútoku krásně trefil nad lapačku.

Nemrznul jste ve druhé třetině? Zlín na vás vyslal jen čtyři střely

Mrznul, byl to takový zápas... Ne moc dobrý na psychiku gólmana, protože neví, kdy mu přijde další střela. Kluci hráli, jak hráli, dominovali jsme, ale pro gólmana to nebyl jednoduchý zápas. Jsem rád, že když tam něco bylo, tak se o to kluci postarali a vyčistili to.

V minulém utkání v Olomouci jste moc střel neměli, a ještě přišli o dvě opory. Chyběli vám moc Rostislav Olesz a Peter Trška?

Budou chybět, i když dneska je zastoupili jiní. Jak se bude sezóna vyvíjet, budou chybět, takový zápas přijde. Ale snažíme se na to nemyslet a nahradit je, abychom to zvládali co nejlépe. Na tréninku jsme trochu zapracovali na střelecké potenci, stačily dva tréninky, nebo tři? Už nevím, kolik jich bylo. Stačilo pár tréninků a najednou se kluci rozstříleli.