Litvínovští přemohli Hradec a zase vedou extraligu. Piráti stále bez bodu. Třinec ovládl derby

Hokejisté Litvínova otočili souboj s Hradcem Králové, vyhráli 2:1 a po 8. kole se vracejí do čela extraligy právě před svého dnešního soupeře. Sparta prohrála 1:5 se Zlínem. Pardubice udolaly 5:3 chomutovské Piráty, kteří i nadále zůstávají bez bodu. Kometa obdobně přemohla Karlovy Vary, Třinec vyhrál v derby s Vítkovicemi 4:2. Plzeň porazila Mladou Boleslav 5:1.

Litvínov ukončil sedm zápasů trvající vítěznou sérii Mountfieldu a předstihl ho v čele tabulky. Obrat v zápase ve třetí třetině dovršil Viktor Hübl. Verva má navíc ještě zápas k dobru. Severočeši si spravili chuť po páteční prohře s Třincem (0:2) a slavili sedmou výhru z osmi utkání v sezóně.

Zlínští Berani ukončili sérii tří porážek, gólem a dvěma asistencemi se o to zasloužil i útočník Štěpán Fryšara, který otevřel skóre v závěru první třetiny. Sparta se nezmohla na víc než na korigování skóre, podlehla 1:5. V samém závěru se ještě na ledě strhla bitka, která rozvířila emoce. Zlínský bek Gazda zůstal po Černochově úderu do obličeje ležet na zemi a z ledu musel odjet za pomoci spoluhráčů. Sparťanský útočník dostal pět minut a trest do konce zápasu.

Radek Duda při premiéře v novém dresu pomohl v sezóně herně strádajícím Pirátům asistencí k vedení 3:1 na ledě Pardubic, přesto Chomutovští čekají i nadále na první body. Dynamo o svém vítězství 5:3 rozhodlo ve třetí třetině, kdy se trefili Antonín Dušek a Jan Mandát. Dva góly zařídil obránce Ty Wishart.

Útočník Martin Zaťovič pomohl Kometě k úspěchu (5:3) hattrickem, dvě trefy obstaral americký útočník Peter Mueller, jenž navíc na další dva góly nahrál. Další forvard Petr Holík přiložil ruku k dílu třemi přihrávkami. Energie prohrála již pošesté za sebou.

Vicemistr z Třince poprvé v sezóně vyhrál dvě utkání za sebou. Vítkovickým hostům nepomohly ani dva góly Patrika Zdráhala. Při power play uzavřel skóre na 4:2 Martin Adamský, který před utkáním převzal cenu pro nejrychlejšího bruslaře minulé sezóny.

Plzeň výhrou 5:1 pošesté za sebou bodovala. Ještě na začátku závěrečné třetiny Indiáni drželi proti Mladé Boleslavi pouze jednobrankové vedení, ale odpor Středočechů definitivně zlomily slepené góly plzeňských obránců Jakuba Kindla a Nicka Jonese.