Hokejisté Zlína zastavili sérii tří proher

Zlín se od začátku utkání prezentoval aktivní hrou a zaměstnával brankáře Machovského. Hosté si díky nedisciplinovanosti sparťanského obránce Košťálka zahráli i dvě přesilové hry. Při druhém vyloučení navíc Košťálek vedle dvou minut inkasoval desetiminutový osobní trest za vražení na hrazení. Přestože Berani většinu času drželi Pražany v jejich obranné třetině, skórovat nedokázali. Útočník Ondráček nepřekonal brankáře Machovského ani tváří v tvář.

Hosté se za aktivitu přece jen dočkali branky. Osm vteřin před koncem první třetiny útočník Fryšara střelou z první z mezikruží otevřel skóre.

Zkraje druhé části mohl srovnat Kumstát, jenže zblízka na Sedláčka nevyzrál a Sparta za promarněnou šanci pykala. V početné vřavě hráčů kolem sparťanského brankoviště se nejlépe zorientoval hostující forvard Popelka a zvýšil na 2:0 pro PSG.

Dvoubrankové vedení vydrželo Beranům 31 vteřin. Rovněž Sparta předvedla potřebný důraz před brankovištěm a útočník Beran snížil. Domácím se povedlo překonat Sedláčka ještě jednou, ale Košťálek dostal puk do branky úmyslně rukou a gól tak nemohl být uznán. Nejblíže k vyrovnání byla Sparta v 33. minutě: Forman vystihl v útočné třetině rozehrávku Zlína a přihrál Pechovi, jehož střelu do odkryté branky vyrazil Sedláček do ochranné sítě.

Hostům znovu výborně vyšel závěr třetiny. Fryšara od levého hrazení nabil Poletínovi na střelu bez přípravy a čtvrt minuty před druhou přestávkou musel Machovský lovit puk ze sítě již potřetí.

V poslední části stanovil Zlín konečné skóre díky dvěma využitým přesilovkám. Nejdříve se trefil Ondráček a po něm Herman, který Machovského vyhnal z branky. Zbytek duelu dochytal Honzík. V samém závěru se ještě na ledě strhla bitka, která ale nemohla nic změnit na výsledku.