Těší nás návrat do čela tabulky, cenil si Lukeš výhry Litvínova nad Hradcem

Hokejisté Litvínova se vrátili do čela extraligové tabulky a při shodném dvacetibodovém zisku společně s druhým Hradcem Králové mají navíc odehráno o zápas méně než Východočeši. Právě přímý souboj obou týmů o první místo patřil k dosud největším tahákům sezóny na litvínovském ledě. A přinesl spokojenost do tábora domácího mužstva i jeho příznivců.

Klíčovou postavou Severočechů při vítězství 2:1 byl podobně jako v předchozích kolech útočník František Lukeš, který se gólem a asistencí podílel na obou brankách vítězů do hradecké sítě. „Je jedno, kdo skóruje a kdo nahrává. Především jsme chtěli odčinit předchozí nezdar s Třincem. Vytyčili jsme si, že nesmíme doma dvakrát po sobě prohrát. Proti Hradci jsme se zvedli a vážíme si návratu na špici," líčil kanonýr.

Zápas s Hradcem hodnotil velmi vysoko, co se týče jeho úrovně. „Potkaly se dva aktuálně nejlepší týmy, bylo to znát od prvního střídání. Výsledek svědčí o vyrovnanosti, i když jsme dali o gól víc než soupeř. I kluci v obraně v čele s brankářem Janusem odvádějí dobrou práci, takže to není jen o ofenzivě," mínil Lukeš.

Razým: Nikdo od nás první místo nečekal

Dobré pocity měl po utkání i litvínovský trenér Milan Razým. „Jsme rádi, že si držíme formu z úvodu sezóny. Nikdo asi nečekal, že po osmi zápasech budeme takhle nahoře. Navíc i Hradec je překvapením soutěže, když od prvního prohraného kola na Spartě k nám přijel po sérii sedmi vítězství," uvažoval kouč po souboji s týmem Mountfieldu. „Věděli jsme, jak hrají, měli jsme před nimi respekt. Ale kluci se soupeři vyrovnali pohybem, bojovností a hrál se výborný hokej," rozebíral trenér lídra tabulky. „I když se říká, že kdo nepromění přesilovku pěti proti třem, nemůže vyhrát, nám se to podařilo. Celkově to byl atraktivní zápas pro diváky s dobrým koncem pro nás," kvitoval Razým výhru.

V utkání se v Litvínově s hradeckým dresem zrovna loučil útočník Radek Smoleňák, který odchází do švýcarského Rapperswilu. „Samozřejmě jsme tušili, že bude mít velkou motivaci. Známe jeho kvality už ze závěru loňské sezóny. Nijak speciálně jsme se na Smoleňáka nechystali. Jenom jsme mu říkali, aby si dal pozor, aby se před zahraničním angažmá nezranil," prohodil litvínovský trenér.

V Litvínově nad pozicí lídra nepropadají euforii. „Vždyť máme před sebou náročný program, jedeme do Brna a hned do Liberce. Za týden může tabulka vypadat jinak, byť je naším cílem zůstat nahoře co nejdéle," připomněl Razým nejbližší extraligová klání.