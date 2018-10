Na pěsti vyhrál Třinec, na body naštvaná Sparta

Podobný průběh jako v úterý s Karlovými Vary měl i páteční souboj Sparty na třineckém ledě. Pražané znovu prohrávali o dva góly a opět se do utkání dokázali vrátit poté, co sudí uznali soupeři gól až po zhlédnutí videa.

V úterý dal gól bruslí Roman Vlach, v Třinci sudí zkoumal, zda Machovský chytil střelu Marcinka v přesilové hře, po které šli domácí do vedení 3:1, ještě před brankovou čárou či nikoliv. „Tohle je v rukou rozhodčích, kteří mají k dispozici záběry z různých pohledů. My jen čekáme na jejich rozhodnutí a podle toho se odrazíme dál. Paradoxně nás ale oba ty uznané góly po videu nakoply, a nakonec jsme zase vyrovnali. Ty zápasy jsou vyrovnané a rozhodují maličkosti. Někdy i trošku té nahněvanosti může pomoct," vykládal slovenský útočník Andrej Kudrna, který v samostatných nájezdech rozhodl o výhře Sparty 5:4.

Kudrna v nájezdech uspěl třikrát, jeho druhá radost z gólu a vedení 3:2 byla ale zbytečná. Sudí jej sice nechali v páté sérii jet i skórovat, vzápětí si ale uvědomili, že mylně. „Na střídačce jsme si nebyli jistí, zda se jedou tři, nebo pět nájezdů," přiznal po utkání slovenský útočník Sparty.

Z umazaného gólu si ale nic nedělal a v šesté sérii překonal slovenský útočník Hrubce potřetí. „Mysleli jsme si, že můžu jít, tak jsem to v tom momentě neřešil. Začalo se to řešit až potom, tak jsme jenom čekali. Je pravda, že se snažím pokaždé vymyslet něco jiného a jeden pokus jsem vypotřeboval zbytečně, ale vymyslel bych něco jiného i v další sérii," usmíval se Kudrna.

Třinec vyhrál jen pěstní souboj

Třinečtí si mohli poté, co v zápase třikrát vedli drbat hlavy. „Měli jsme ze druhé třetiny vytěžit víc. Dát víc gólů, méně inkasovat. Mohli jsme jít do třetí třetiny za lepšího stavu pro nás a myslím, že to bychom si to zasloužili," vykládal třinecký Jiří Polanský, který po zranění odehrál první utkání v sezóně.

„Snažil jsem se to klukům hlavně nekazit, nahrávat, dostávat je do šancí. Věřím, že to příště bude lepší," nastínil 36letý forvard, jenž se v závěru druhé třetiny pustil do křížku s o dvanáct let mladším Matějem Beranem. A pěstní souboj vyhrál. „Na Sváču (Vladimíra Svačinu) tam byli dva před brankou. To se musíte kamaráda zastat, i když je soupeř o dvě hlavy větší. Na druhou stranu já si v extralize asi nevyberu menšího hráče, takže to bylo jedno. Shodil rukavice první, nečekal jsem to, ale už nešlo už couvnout," vykládal Polanský, kterému přišly vhod lekce boxu s kondičním trenérem. „I na tohle mě připravil. Když jsem si pak šel schladit klouby, tak mi říkal, že to bylo dobré, takže je určitě spokojený," pousmál se Polanský.