Hořava je po patnácti letech zpátky v Boleslavi a chce mužstvo odnaučit couvat

„V neděli v 8:45 ráno jsem přišel do kabiny, abych se představil hráčům. Na ranním rozbruslení se pak stihlo jen pár cvičení a o sedm hodin později už jsme hráli, takže těžko šlo na tým nějak výrazněji působit. Sestavu jsme udělali intuitivně," připustil 57letý Hořava.

Studenou sprchu prožil, když Olomouc šla do vedení už v 51. vteřině z první střely na Kantorovu branku. „Kluci začali zataženě, až letargicky, řekl bych v tempu, které nepřísluší extralize," smutnil nový kouč. „Hlavní trenérský pokyn pak zněl, že ve hře musí být naše bojovné srdce," říkal autor jediné boleslavské branky Lukáš Pabiška.

„Je těžké říkat po jednom zápase, kde je hlavní problém Boleslavi. Když prohrajete 1:2, jde o vyrovnaný zápas. Olomouc byla ale lepší a zaslouženě vyhrála. I to k hokeji patří. Ale byli bychom rádi, kdyby nasazení, tempo a agresivita byly i nadále takové, jak tomu bylo ve třetí třetině, snad bychom na tom mohli stavět," uvažoval bezprostředně po utkání Hořava.

Zimák ještě našel

Je přípraven na pořádnou šichtu s mužstvem. „Musíme do něj nacpat agresivnější projev a vůbec trochu změnit styl hry, aby tam nebylo už to couvání před soupeřem," líčil kouč, jenž hodně stál o to, aby mu Boleslav při nástupu umožnila vybrat si oba spolupracovníky. „S Radimem můžeme navázat na mistrovskou sezónu v Litvínově, Patýs mě okouzlil už minulý rok v Kladně tím, jaké má na střídačce oko," vysvětloval.

V Boleslavi už Hořava před patnácti lety trénoval. „Jak stárnu a zapomínám, tak jsem myslel, že to je míň let. Ale zimák jsem ještě našel," usmál se. S utrápeným mužstvem se bude škrábat z dolních pater tabulky.

„Chuť do toho mám, a když nebudou hráči pracovat podle našich představ, tak půjdou pryč," oznámil trenér, jenž se po květnovém odchodu z Kladna věnoval hlavně sám sobě. „Chodil jsem do lesa se psem, hrát badminton a malý fotbal. Teď mi nastanou hokejové dny, ale tenhle relax si vzít nenechám. Jinak by mě to pak na střídačce ani nebavilo," řekl Hořava.