Brno natáhlo sérii výher nad Vítkovicemi. Je to stále stejné, využijí každou chybu, lituje Tybor

Dva úkoly měli hokejisté Vítkovic v extraligovém 10. kole. Odčinit zpackaný páteční výlet do Karlových Varů (2:5) a ukončit šestizápasovou sérii porážek s Kometou Brno. Zadání splnili jen částečně, s přemožitelem z jarního čtvrtfinále play off prohráli posedmé v řadě, tentokrát 3:4 po samostatných nájezdech. „Na tohle nehledím. Já jsem rád, že v naší hře byla bojovnost a nadšení, které nám chyběly v pátek ve Varech. Protože tohle je jediná cesta, jak můžeme uspět,“ uvedl trenér Vítkovic Jakub Petr.

S čím ale domácí kouč spokojený určitě nebyl, byla hra v přesilových hrách. Hráli jich sedm, z toho jednu celé dvě minuty v pěti proti třem. A výsledek? Inkasovaný gól na 1:2 z hole Bedřicha Köhlera. „Jsme v těch přesilovkách špatní od začátku sezóny. Asi bychom měli něco změnit," odtušil vítkovický útočník Radoslav Tybor.

Po jeho gólu ve 45. minutě Vítkovice otočily skóre na 3:2 a zadoufaly ve zlomení brněnské kletby. „Byl to důležitý gól a mysleli jsme si, že to udržíme, ubráníme. Ale přišla tam zbytečná chyba naší lajny, po které jsme dostali třetí gól na 3:3. Bod nakonec zlatý, ale mohlo to být lepší," připomněl Tybor, že Vítkovice si připsaly třetí porážku v řadě.

Zlepšit hru se podařilo

„Hlavně jsme chtěli, abychom po těch Varech zlepšili herní projev. To se nám podařilo a od toho se můžeme odrazit. I když samozřejmě každý chce vyhrát a byli jsme blízko," dodal Tybor, který litoval nevyužitých přesilových her.

„Měli jsme jich dost a možná by zápasy byl rozhodnutý už v polovině. Proti takovému mužstvu, jakým je Kometa, tohle prostě musíte využít. Brno využije všechno, bylo to už minulý rok a je to stejné. Uděláme dvě nebo tři chyby a oni z toho dají tři góly. My ne," upozornil Tybor.

Brno ubránilo všechna oslabení, přesto právě v nich podle trenéra Kamila Pokorného přišla o tříbodovou výhru. „Vyloučených jsme měli strašně moc. A přestože jsme oslabení sehráli excelentně, sebrala nám čas ve hře pět na pět, abychom soupeře mohli přehrát. Myslím, že bychom to zvládli," řekl Pokorný. Výtečně zvládli hosté i rozhodující nájezdy. Na domácí straně skóroval jen Roman, na druhé proti Bartošákovi uspěli Kašpar, Mueller i Zaťovič. „Nijak speciálně je netrénujeme. Sem tam na ně v tréninku zbyde čas. Kluci to vyřešili parádně," chválil Köhler.