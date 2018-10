Dvě stě gólů v extralize? To pro mě nic neznamená, já chtěl porazit Litvínov, konstatoval Pech

Situace před gólem spíš připomínala biliard. Až na třetí pokus dokázali hráči Sparty prošťouchnout puk za záda dezorientovaného Januse. Ačkoliv byl za šťastného střelce nejprve označen Delisle, videorozhodčí následně určil, že kotouče se jako poslední sparťan dotkl Pech.

„Ani nevím, jak se puk do brány odrazil. Snažil jsem se ho dojet a trochu jsem u toho tlačil litvínovského hráče," popsal Pech momenty před gólem.

Pětatřicetiletý zkušený útočník po utkání přiznal, že by kulatý dvoustý gól v extralize radši vyměnil za vítězství. „Pro mě to není jubilejní meta. To až dvě stě padesátý, ale to je strašně daleko. Dvě stě gólů pro mě nic neznamená. Mě spíš šlo o to, aby branka pomohla k vítězství, a to se nestalo."

Na svoji první branku v extralize si ale pětatřicetiletý forvard dobře pamatuje. „Dal jsem ho na Kladně Koprovi (Miroslavu Kopřivovi). V tom zápase jsem dal ještě jeden," lovil v paměti Pech památeční momenty ze 24. února 2004, kdy Karlovy Vary v 51. kole prohrály s Kladnem 4:6.

Krupp: Neměli jsme šťávu

Pech litoval, že Sparta nedokázala navázat na předchozí dvě utkání ve třech dnech proti Vervě a Kometě Brno. „Celý zápas jsme byli hrozní. Bez pohybu. Jeden měl puk a čtyři koukali. Nešli nám nohy. Ztráceli jsme puky, nebyli jsme silní v soubojích. Prostě jsme zklamali."

V podobném duchu hovořil i hlavní kouč Pražanů Uwe Krupp. „Se zápasem nejsem spokojený. Neměli jsme šťávu, nešli nám nohy. Za dvě třetiny jsme vyprodukovali hrozně málo střel (13). Soupeř byl aktivnější a zasloužil si vyhrát."

To u litvínovských vládla dobrá nálada. „Pro nás je výhra 2:1 strašně cenná. Prošli jsme si obdobím, kdy se nám příliš nedařilo (čtyři prohry v řadě) a teď věřím, že jsme se vrátili na tu správnou cestu," uvedl asistent trenéra Radim Skuhrovec.