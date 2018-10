HOKEJ ON-LINE: Liberec už má zase výrazněji navrch nad Spartou

V dohrávce 13. kola Tipsport extraligy se v Liberci střetávají týmy s velkými ambicemi. Domácí Bílé Tygry vyzvala pražská Sparta. Mužstva se proti sobě staví poprvé od jarní série předkola play off, v které Liberečtí zvítězili 3:0 na zápasy. Stav je 4:2. Utkání vysílá ČT sport, v on-line reportáži ho sledujte na Sport.cz

Sobotní soupeři ve svých posledních zápasech prohráli. Sparta podlehla Litvínovu 1:2, Liberec 4:6 Vítkovicím. Dlouhodobě se ale oběma celkům daří vítězit a útočit na přední příčky tabulky, pražský tým je dokonce první, ale má zápas k dobru.

„Myslím si, že to bude především útočný a pro lidi zajímavý hokej. V brance mají Matěje Machovského, což je velmi dobrý gólman, takže to pro nás nebude vůbec jednoduché. Určitě to bude nepříjemný soupeř," řekl pro liberecký klubový web útočník Petr Jelínek

Je nutné zmínit, že Sparťané to v Liberci nemají příliš rádi – prohráli tam totiž už čtyřikrát za sebou.

„Liberec dává hodně branek, má dobré přesilovky a hraje teď velmi dobrý hokej. Musíme být připraveni bruslit, protože je to tým, který hraje ve vysokém tempu," varoval před utkáním německý kouč Pražanů a vítěz Stanley Cupu Uwe Krupp.