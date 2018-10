Sehrál nejlepší zápas ve Spartě! První třetinu jsme měli špatnou, ale pořád jsme věřili, říká Říčka po obratu

Co se s vámi v první třetině dělo?

První třetinu jsme měli špatnou. Byli jsme ospalí, malátní. Nedovedu si to vysvětlit, protože jsme se na tohle utkání hodně připravovali. Liberec má přesilovky výborné, poslední dobou hrají v laufu. Sehráli to tam výborně. Machy (Machovský) ještě několik šancí chytil. Byli jsme rádi, že byl stav ještě takový...

Po třetím inkasovaném gólu jste si vzali oddechový čas. Co jste si říkali?

Že musíme hrát více agresivně, musí tam být více pohybu a větší bojovnost. Potom se nám podařilo snížit na 2:3. Ale i za stavu, kdy jsme dostali na 4:2, jsme pořád věřili. Už několik zápasů se nám letos podařilo otočit, takže i teď jsme věřili, že si nějaký bodík odvezeme.

Na 4:4 jste vyrovnal vy, hrálo v tom roli i štěstí, že se k vám puk odrazil?

Přesně tak. Měl jsem smůlu celou sezónu, takže jsem rád, že se mi puk konečně odrazil tam, kam bych potřeboval. Podařilo se mi to proměnit, takže super.

Jak jste viděl divoké prodloužení? Před vítěznou brankou jste s Janem Košťálkem trefili tyčku.

V prodloužení je to už nahoru dolů. Liberec tam měl také nějaká přečíslení dva na jednoho. My jsme měli dvě tyčky, bylo to pořád otevřené. Jak nájezdy, tak prodloužení je hop nebo trop. Tam je tolik prostoru, že šance jsou na jedné i na druhé straně. Jsem rád, že máme dva body.

Hned v neděli hrajete další zápas na ledě Hradce Králové. Pomůže vám takový obrat?

Tyto dvojzápasy jsou letos novinkou. Je to trochu jiné, než bývalo zvykem v předchozích sezónách. Ale po vítězném zápase se síly sbírají líp. Už se těšíme na nedělní zápas a budeme se snažit odvézt další body.

Byl to váš nejlepší zápas ve Spartě?

Letos určitě. Myslím, že minulou sezónu jsem měl lepší zápasy. Spadlo to ze mě. Není to příjemné pro útočníka, když čtrnáct nebo kolik zápasů nedá gól a furt mu tam to vajíčko svítí. I když se člověk snaží být pozitivní, furt to v hlavě má, že mu to tam nepadá a v některých situacích si tolik nevěří a řeší je špatně. Jsem rád, že to mám za sebou.