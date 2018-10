Vary píší šestou výhrou klubové dějiny. Novotný zahodil klíč od branky

Podstatný podíl na tom měl gólman Filip Novotný, jenž zastavil všech 25 domácích střel a jen se smál tvrzení, že snad zahodil klíč od své branky. Každopádně jeho neprůstřelnost trvá už 164 minut. „Další čisté konto je samozřejmě fajn, ale mají na tom podíl všichni kluci, jak to odmakali pozičně a disciplinovaně. Celé mužstvo dělalo, co mělo a já měl i štěstí, že se puky ode mě odrážely správným směrem," líčil.

Novotný udržel nulu už v minulém zápase těchto soupeřů. „Asi mi Bolka nějak sedí. Vzpomněl jsem si, že jsem ji vychytal i při návratu z Ruska ještě ve Spartě," vybavil si, ale nevěřícně kroutil hlavou, když se dozvěděl, že čtyři ze svých devíti extraligových zápasů bez obdrženého gólu odchytal právě proti Mladé Boleslavi. „Pro to už nenacházím vysvětlení, ale musím informovat trenéry, aby věděli, kdy mě mohou v klidu nasadit," usmál se.

Novotný je první gólmanem, který má na kontě už tři nuly a ani mu nevadí, že to leze do peněz. „Samozřejmě platím za každé čisté konto, ale za ně do kasy vždycky přispěju rád. Užitek z toho má celé mužstvo," uvažoval 27letý brankář.

Karlovy Vary rozhodly o exportu tří bodů v přesilovce pět na tři. „Byla to odměna za bojovnost a obětavost týmu, který odváděl skvělou práci do obrany. Disciplína a hra postavená na bruslení, to musí být naše zbraně. Je nutné zůstat pokorní, ale rozhodně je to teď pro všechny lepší pocit, než když jsme v září schytávali jednu porážku za druhou," řekl kapitán Václav Skuhravý. "Ani tehdy ale nebyla v kabině špatná nálada. Na rozdíl od jiných klubů, kde jsem působil, ve Varech nejsme pod tlakem a že se teď takhle extrémně daří, to si všichni užíváme," doplnil Novotný.

Na střídačce Energie zavládlo nadšení. „Jsem moc rád, jak týmově se povedlo těžký zápas zvládnout. Myslím si, že jsme byli odměněni za neskutečnou bojovnost a obětavost všech hráčů, kteří byli ochotni pracovat do obrany a pomoct k výbornému výkonu Novotného. Boleslav pod novými trenéry hodně zlepšila defenzivní projev. Bylo to pak už o jednom gólu a mohlo se to překlonit na obě strany, ale nás těší, že šňůra výher pokračuje," vykládal asistent kouče Tomáš Mariška.

V Mladé Boleslavi ale nemohou být nadšeni, po změně na střídačce prohráli už čtyři ze šesti utkání. „Věděli jsme, že Vary mají neskutečnou sérii a že není náhodná. Předvedly se i tady jako skvěle organizované mužstvo. Naše šance na vítězství byla v úspěšně provedeném brejku, což se nám bohužel nepodařilo. Beru to tak, že to byl boj a prohráli jsme ho špatně sehraným oslabením, které následovalo po zbytečných faulech," prohlásil kouč Miloslav Hořava.