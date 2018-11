Měl jsem štěstí, puk mi spadl na hokejku, líčil Hrňa

„Přesilovky rozhodly. Dali jsme v nich tři góly. To je super. Škoda ale, že jsme dva góly dostali. Přišlo mi, že byly zbytečné. Jsme nicméně rádi, že jsme to urvali alespoň v prodloužení," vykládal Hrňa, který v nadstaveném čase využil hru čtyř proti třem.

Vstup do utkání měli lepší hosté a zásluhou Tomáše Bartejse šli v první třetině do vedení. Ve druhé části Roberts Bukarts a Martin Růžička v přesilovkách skóre překlopili, Lukáš Kašpar ale ještě v téže dvacetiminutovce srovnal. Podruhé šli domácí do vedení po kličce obránce Milana Doudery, brněnský Petr Holík ale znovu vyrovnal a poslal utkání do prodlužení.

Zleva Jan Hruška z Brna a Milan Doudera z Třince.

Jaroslav Ožana

V něm fauloval třineckého brankáře Kváču útočník Komety Martin Zaťovič a domácí čtveřice výhodu využila. „Viděl jsem jen, že náš gólman padal. Nevím, co se přesně stalo. Ale rozhodčí to posoudili jako faul, tak jsme to chtěli využít. Snažili jsme se hlavně střílet, ale přesilovka čtyři na tři je strašně nevyzpytatelná, je tam málo místa. Se štěstím se mi puk odrazil přímo na hokejku a měl jsem skoro odkrytou branku," popisoval rozhodující moment Hrňa.

Kváčova vítězná premiéra

Svou brankou 62. minutě zařídil vítěznou premiéru v brance Třince pro brankáře Petr Kváču, který ve Slezsku hostuje z prvoligových Českých Budějovic. „Nastoupil proti super týmu, který teď hraje výborně. Zachytal ale perfektně," pochválil 21letého brankáře, jenž posílil Třinec formou měsíčního hostování místo zraněného Petera Hamerlíka.

Brankář Třince Petr Kváča.

Jaroslav Ožana

Třinečtí hokejisté výhrou nad Brnem navázali velmi dobrou formu, kterou měli před reprezentační přestávkou, kdy vyhráli tři utkání za sebou. „Chtěli jsme se na led vrátit tak, jak jsme končili. To se nám povedlo, ale máme před sebou další těžké zápasy," naznačil Hrňa, že Třinec už v sobotu za necelých čtyřiadvacet hodin v předehrávce nedělního kola 20. kola přivítá Litvínov a v úterý se doma postaví Hradci Králové. Sérii domácích utkání zakončí v pátek proti regionálnímu rivalovi Vítkovicím.