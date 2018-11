Růžička připomněl svou kanonýrskou slávu, Marcinko se nebál pošťuchování

Třinec po 26 dnech vyjel k utkání na cizí led, ale udržel se na vítězné vlně. „Skoro měsíc nemuset nikam cestovat bylo příjemné, doma s fanoušky za zády jsme se krásně nastartovali a v autobuse do Prahy jsme si říkali, že to chce šňůru udržet i venku," říkal útočník Martin Růžička, jenž si zase po měsíci připsal vítěznou branku. „Hráli jsme často v početní výhodě, dokonce pět na tři a kluci mě tam hledali přihrávkami, jenže neustále uskakoval puk," mínil.

Někdy to bývá tak, že když ani dvojitou přesilovku nedáte, pak zápas nedopadne, ale my jsme to utrhli v té poslední. Puk mi přišel přesně na čepel, to jsem musel dát," líčil útočník, jehož těšilo, že Třinec nakonec potvrdil, že procentuálně nejlepším celkem v přesilovkách. Byl to celých šedesát minut urputný boj, a jak šel čas, tak bylo jasné, že to může být o jediném gólu.

Hráči Třince (zleva) Lukáš Krajíček, autor branky Martin Růžička, Tomáš Marcinko a Erik Hrňa se radují z gólu proti Spartě.

ČTK/Ondřej Deml

V minulé sezoně Růžička nastřílel 29 branek, v té současné se však trefil teprve třikrát. „Už mám zkušenosti s tím, že někdy to tam napadá jak blázen a někdy ne. Důležité je, že se dostávám do šancí a bylo jen otázkou času, než tam padne," uvedl třinecký útočník, podle nějž bylo od začátku ve hře až moc emocí.

Třinec ale neměl z enormně bojujících domácích hráčů strach, při bitce v závěru první třetiny Tomáš Marcinko srdnatě čelil kanadskému bijci Sillovi. „Pošťouchali jsme se jako chlapi, nebyla tam žádná zákeřnost. Sudí ale rozdali tolik trestů, že jsem ani nevěděl, kdy půjdu zpátky na led," líčil slovenský útočník, jenž strávil za katrem celkem šestnáct minut. „V kabině potom kouč říkal, ať se nenecháme rozhodit a odvést od svého hokeje, že klidně rozhodne přesilovka a bomba, přesně to se stalo," usmál se Marcinko.

Brankář Sparty Matěj Machovský inkasuje druhý gól, vlevo přihlíží třinecký útočník Tomáš Marcinko.

ČTK/Ondřej Deml

"Měli jsme tam vyhodit puk, no stalo se. Takový už je hokej Z přesilovek se dávají góly a Třinec hrají dobře," prohlásil uzdravený obránce domácích Jan Piskáček. Tři body Oceláři stvrdili trefou do prázdné branky při power play devět vteřin před koncem.

„Nebylo to o hokejové kráse, ale spíše o urputné bojovnosti a ohromné důležitosti neudělat chybu, která by se odrazila na skóre. Ta rozdílová branka se nakonec přesilovou hrou dostavila k nám," tvrdil třinecký kouč Václav Varaďa. „Krásně se nám pluje na vítězné vlně, nikdo ale nechodí kabinou namachrovaný, to by ho ostatní rychle srovnali," usmál se Marcinko.

Sparta doma padla popáté za sebou a přerušit tuto sérii může až 28. prosince, mezitím ji čeká pět venkovních utkání. „Možná nám prospěje změnit vzduch, ale odevzdali jsme na ledě všechno, co v nás bylo. Bohužel se nám moc nedařilo usadit se v útočném pásmu a když už jsme se tam nějak dostali, tak jsme po první přihrávce nebo střele jeli hned zase k nám," uvedl Piskáček.