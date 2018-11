Pardubická mizérie? Nikdy nehrajeme šedesát minut, zlobí se útočník

Když přijel slovenský útočník Dávid Skokan do Třince s Pardubicemi v sezoně poprvé, byl vyloučen do konce utkání a jeho tým prohrál 1:6. V předehrávce 23. kola utkání dohrál, dokonce dal i gól, nicméně naštvaný byl po porážce 1:4, která byla pro Pardubice sedmá v řadě, úplně stejně.

„Dostáváme neustále laciné góly po individuálních chybách. Strašně nás to ubíjí. Když dostaneme gól, tak na střídačce poklesneme na duchu a je pro nás těžké se zvednout," popisoval Skokan psychický stav mužstva, které zvítězilo naposledy téměř před měsícem v Litvínově (4:3) a aktuálně je na předposlední příčce tabulky. „Nedaří se nám. Nic se k nám neodrazí, nedáváme góly. Nezbývá než bojovat a nechávat na ledě vše, což se nám nedaří. Hrajeme dvacet, třicet, čtyřicet minut, ale nikdy ne šedesát," krčil rameny Skokan.

Také v Třinci odehráli Pardubičtí první třetinu slušně. Své šance ale nevyužili. „Já měl jednu hned v prvním střídání. Kdyby nám to šlo, tak mi to tam určitě padne, nakopne nás to a začneme si věřit. My potřebujeme dát gól jako první, a to se nám nedaří. Takový je ale sport, jsme teď dole a všechno jde proti nám. Musíme se tomu postavit čelem a makat, makat a makat," mínil slovenský útočník.

Ten mohl svůj tým postavit na nohy i ve druhé třetině, kdy ujel v oslabení. „Udělal jsem kličku do bekhendu jako obvykle, ale brankář mi to přečetl, a ještě mě i sekl po ruce. Proto jsem to tak dobře nezvedl nahoru," popisoval velkou šanci za těsného vedení Ocelářů 1:0.

Vzápětí udeřil Třinec podruhé a trochu laciný gól Ciencialy poslal Východočechy do kolen zřejmě definitivně. „Neřekl bych, že by chyba brankáře rozhodla. Je to kolektivní sport a je nás tam dvacet. V jednom zápase udělá chybu obránce, jindy útočník. Brankářovi se to taky může stát. My bychom mu měli ale pomoct a dát góly. A my je nedáváme. Nejde nám to," popisoval Skokan.

Léčit bolavou hokejovou duši bude ve společnosti svých dětí. „Pomůžou mi, nechápou, proč jsem smutný, když přijdu domů. Jsem na sebe velmi kritický a už zkouším věci, které jsem dělal i v minulosti, abych týmu z toho splínu pomohl. Zdá se mi, že je to už lepší, ale největší problém je hlava. Když ta vypne, tak je to těžké. Musím si dát do pořádku hlavu a bude to dobré," přiblížil Skokan.