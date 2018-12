HOKEJ ON-LINE: Liberec přejel Kometu, utrápené Pardubice znovu padly, Vítkovice se probraly

Hokejisté Liberce si ve 24. kole dokonale zpravili chuť po páteční porážce s Litvínovem, když porazili Kometu Brno 5:2. Bílí Tygři měli výborný vstup do utkání, v osmé minutě se trefil Valský, na dvoubrankový rozdíl zvýšil do konce první třetiny Doherty. Domácí byli lepší i ve druhé třetině.

Na tříbrankový rozdíl zvýšil z přesilové hry Lenc, naději dala hostům také v početní výhodě branka Bartejse. Klid do domácí řad vrátil přesnou střelou Stříteský. Úřadujícímu mistrovi nepomohlo ve třetí třetině ani Zaťovičovo bleskové snížení už ve 34. sekundě, pátou brankou do Kašíkovy sítě, který vystřídal Vejmelku, rozhodl Filippi.

Bídné Pardubice padly poosmé v řadě

Osmou porážku v řadě si připsali hokejisté Pardubic, když podlehli ve velké formě hrající Olomouci 1:4. Hanáci naopak vyhráli páté utkání za sebou. Hosté vstoupili do utkání lépe, když po brankách Ostřížka a Nahodila vyhráli první třetinu 2:0. Na tříbrankový rozdíl upravil v 38. minutě z přesilovky Jergl a Perníkaři byli na odpis. Naději jim dala branka Bubely o 32 sekund později, na víc to však domácím nestačilo. Poslední ránu do domácí bídy zasadil pro power play Pardubic do prázdné branky Irgl.