Kovář: NHL? Je mi to hrozně líto. Naštvaný ale můžu být leda sám na sebe

Jak se po prvním tréninku cítíte?

Byl jsem trošku zavařenej, protože jsem dlouho nebyl na ledě, což jsem teď trošku cítil. V průběhu tréninku jsem se ale do toho dostal a cítil se líp. Jsem hlavně rád, že jsme se s klubem domluvili a můžu tady být. Doufám, že klukům pomůžu.

Fyzicky se cítíte v pohodě?

To se uvidí až po prvním zápase. Uvidíme, jakou porci minut mi dá trenér. Doufám, že to bude dobré a budu se zlepšovat.

Budete tedy hrát už v pátek v Litvínově?

Vypadá to, že jo. Ve čtvrtek jsem měl po delší době první trénink, byl jsem nějakou dobu bez ledu. Takže to bylo těžší. Snad jsem ale na zápas připravený.

Jak byste v krátkosti shrnul svou nevydařenou misi dostat se do NHL za NY Islanders a následně Boston?

Úplně krátce? Nic moc, asi takhle... Těžko o tom mluvit. Nevyšlo to, ale jsem zdravý a plný síly. Dá se říct, že mi sezona ještě nezačala. Takže se těším.

Hodně vás mrzí, že jste nedostal šanci se v NHL ukázat třeba v jediném zápase?

Samozřejmě že jo, ale to se stává. V každé práci je, že člověk by chtěl a šance třeba nepřijde. Je mi to hrozně líto, ale budu na to vzpomínat jenom v dobrém. Dá se říct, že mi to trošku otevřelo oči. A teď zpátky do práce.

Bylo ubíjející neustále čekat na šanci, která nakonec stejně nepřišla?

Byl jsem nakonec rád, že už se to rozlousklo. Bylo to dlouhé, furt jo ne, jo ne. Pak mi řekli, že ne, a nakonec mi volá agent, že se to řeší zase... Bylo to fakt těžké.

Nevypadáte ale nijak zahořkle...

Tak je to asi lepší. Nemám ani na co být naštvaný. Leda sám na sebe.

Proč? Vyčítáte si, že jste do NHL nezkusil jít dříve než letos?

Já dřív nemohl. Nevyčítám si nic. V životě jsem vlastně neměl příležitost odejít do Ameriky dřív, tohle byla moje jediná šance. Šel jsem, zkusil jsem to, Dal jsem do toho hodně, nevyšlo to. Tak to je, život nejsou jenom dobré věci. Teď jsem v Plzni a mám vizi, se kterou do toho chci jít.

Ta zní jak?

Hodně se těším, ale nechci být nějaký rozjásaný. Je to jenom o tom, jak budu makat. Čeká se ode mě, že budu posilou. Extraliga nemá špatnou úroveň, takže to sranda určitě nebude. Ale na to jsem připravený.

Útočník Jan Kovář.

Právo/Vlastimil Vacek

Proč jste se rozhodl k návratu do Plzně?

Nabídek bylo docela dost, ale už při mé misi v Americe jsem měl v hlavě, že kdyby to nevyšlo, určitě bych chtěl v Plzni začít. Jsem jí strašně vděčný, že mě posunula a mohl jsem hrát báječných pět let v zahraničí. Od začátku této sezony jsem nepatřil do žádného týmu a už jsem nechtěl sedět na kufrech a čekat, co bude. Rozhodl jsem se, že chci být tady.

Říkáte, že v Plzni chcete začít. Proto jste podepsal smlouvu jen na měsíc?

Nechávám si tím trošku otevřená vrátka. Ale teď jsem v hlavě nastavený tak, že bych chtěl, aby to bylo do konce sezony.

Kdy se rozhodnete, jestli smlouvu do konce sezony v Plzni opravdu prodloužíte?

Nevím. Uvidím pár zápasů, jak to bude vypadat. Sedneme si asi i s Martinem Strakou (šéfem Plzně), něco si k tomu řekneme. Nějaké nabídky mám, další asi ještě přijdou. Zatím chci být ale v Plzni. Minimálně do Vánoc. Potom se rozhodnu, co dál.

Extraligu jste naposledy hrál v roce 2013, kdy jste Plzni pomohl k mistrovskému titulu. Víte, co můžete od tuzemské nejvyšší soutěže očekávat?

Sám jsem na to zvědavej. Určitě to ale nebude nic lehkého. Doufám ale, že jsem na tom dobře. Hodně jsem poslední dobou trénoval a chci to zúročit.

Těšíte se na páteční zápas v Litvínově?

Hodně. Shodou okolností byl můj první zápas za Plzeň taky v Litvínově a vyhrálo se. Tak doufám že to zopakujeme. Litvínov je klasický český zimáček, na to se taky těším.