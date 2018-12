Skvělý zápas, škoda jen toho gólu na konci, mrzí třineckého navrátilce Kundrátka

„To byla velká škoda. Šimon hrál dneska skvěle a hodně moc nám v brance pomáhal. Škoda, že mu to tam tak padlo," litoval nedůslednosti před brankovištěm v posledních vteřinách utkání obránce Tomáš Kundrátek, který se do Třince vrátil po deseti letech v zahraničí. „Důležité jsou ale ty tři body. Rozhodla disciplína. Hráli jsme to, co jsme měli, co nám trenér říkal. Dodrželi jsme taktiku, dobře jsme bránili," popisoval Kundrátek.

Utkání začal ve třetí obranné dvojici po boku Milana Doudery, v polovině utkání ale musel parťáka v obraně vyměnit, protože otřesený Doudera po ataku chomutovského Flemminga z utkání odstoupil a musel na šití.

„Má sedmnáct stehů na tváři. Nicméně nám dlouhá přesilovka v konečném důsledku pomohla," nechtěl příliš rozebírat zákrok na reprezentačního obránce trenér Třince Václav Varaďa.

Zbytek utkání odehrál Kundrátek v obraně s Lotyšem Guntisem Galvinšem. „Nebyl to vůbec žádný problém, protože jsem s ním hrál v Rize," pousmál se 28letý obránce. Návrat do třineckého dresu si naopak užíval. „Bylo to skvělé. Jak zápas, tak atmosféra, parta v kabině. Hráli jsme jako jeden tým. Škoda toho gólu na konci, ale to se stává," řekl Kundrátek.

Přiznal ale, že lehce nervózní před zápasem byl. Ani první dotek s pukem mu nevyšel. Na útočné modré čáře mu puk přeskočil přes hokejku a byl z toho krátký závar.

„To první střídání bylo určitě nejtěžší. Bylo klíčové dostat to ze sebe. Pak přišlo pár dobrých nahrávek a už všechno klapalo," přiblížil přerovský rodák, kterému se dostalo v Třinci vřelého přivítání. Fandové jeho jméno vyvolávali už před utkáním a v zápase pak ještě několikrát. „Bylo to moc krásné, zahřálo mě to u srdíčka. Třinec je v Česku prostě top. Věděl jsem, že jinam tady nepůjdu," usmíval se Kundrátek.