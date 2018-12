Litvínovský stadion? Dějí se tu pro mě velké věci, usmíval se Kovář po návratu

Jaké máte dojmy po prvním zápase?

Jsem rád, že to byl vítězný návrat. Ale můj nájezd byla jenom taková náplast, protože jsem tým svojí chybou okradl o tři body.

Hodně vás štve vyrovnávací gól Gerháta v závěru třetí třetiny, u kterého jste se nachomýtl?

Proletěla mi hlavou blbá myšlenka. Myslel jsem si, že už na puk hráč nedosáhne a nechtěl jsem tam strkat hokejku, abych si ho nesrazil do brány. Mrzí mě, že z toho byl gól.

Přesto budete mít na Litvínov další hezké vzpomínky.

Je to specifický stadion, dějí se tu pro mě velké věci. Odehrál jsem tady svůj první zápas v extralize. A právě tady v Litvínově jsme se tehdy s Plzní dozvěděli o těch odpočtech bodů.

Vstup do zápasu jste měl parádní. Hned zkraje jste předvedl i hit...

Bavili jsme se Martinem Strakou, co bych měl do týmu přinést. V první třetině jsem se o to hodně snažil, ve druhé třetině mi lehce ubyly síly, pak jsem to trochu rozjezdil a ve třetí se zase cítil líp. Je na čem pracovat...

Jak se vám hrálo ve formaci s Davidem Stachem a Miroslavem Indrákem?

Kluci hráli výborně. Jsou to šikovní hokejisté. Jak říkám, první třetinu jsem byl lepší než druhou. Trochu jsem začal odcházet a klukům to trochu kazil.

Občas vám na ledě něco vysvětlovali...

Kluci mají zaběhnuté věci. Nechci jim do toho házet svoje blbosti, musím se podřídit.

Na ledě jste strávil více než 26 minut. Bylo to náročné po delší herní pauze?

Bylo to znát. Letos jsem hrál jedenáct zápasů za tři měsíce. Není to moc, zápasový rytmus chybí. I když jsem byl na farmě, hrál jsem třeba kolem patnácti minut, a to je strašný rozdíl. Tělo na to není zvyklé.

K extralize jste měl respekt. Potvrdil se?

Není to sranda. Nikdo si nemůže myslet, že přijdu a budu dávat dva góly za zápas. Byl to hodně kvalitní zápas, bojovný. Jsem za výhru rád, musíme se od ní odrazit. Dalším krokem jsou v neděli Vary. Už se stalo, že kluci párkrát vyhráli venku, ale pak to doma nepotvrdili. Čeká nás derby, snad přijde hodně lidí a bude to utkání, jak má být.

Do sestavy se po trestu vrátí Milan Gulaš. Jak se těšíte na spolupráci s ním?

Loni dominoval nad celou ligou o parník. Byl úplně někde jinde. Letos hraje taky výborně, i když nedělá tolik bodů. Věřím, že mu to teď sedne a budeme hrát dobře.

Pořád cítíte smutek, že vám nevyšlo angažmá v New York Islanders?

Vůbec. Nemá cenu brečet, prostě to tak dopadlo. Já si to zkusil a mám čisté svědomí, že jsem pro to udělal všechno. Mrzí mě to, ale je to už za mnou a jedu dál.

V Plzni jste uzavřel zatím měsíční kontrakt. Je pro vás přestupní stanicí?

Doufám, že ne. Třeba to dopadne i tak, že tady zůstanu celou sezónu. Mám tady měsíční smlouvu, třeba se to bude vyvíjet tak, že odejdu, ale dávám i víc procent tomu, že zůstanu.

Nastoupíte v úterní odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti Skelleftee?

Asi bych mohl. Vypadá to, že Plzeň má volné místo na soupisce, takže můj start je ve hře.