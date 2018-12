HOKEJ ON-LINE: Zvednou se Pardubice v derby? Sparta ve šlágru kola prohrála, Brno slaví

Tradičně emocemi prošpikované východočeské derby mezi Mountfieldem HK a Pardubicemi (zatím 1:3) nebo tahák, ve kterém hostí Liberec pražskou Spartu (konečný stav 4:1). To jsou hlavní body kompletního 26. kola Tipsport extraligy. Přímým přenosem vysílá právě zápas Pardubic s Hradcem program ČT Sport. Tradičně obsáhlou on-line reportáž ze všech stadionů přináší Sport.cz.

Lídr z Třince vyhrál dvanáctý z posledních 13 zápasů, ale mladoboleslavští hokejisté byli Ocelářům dlouho na dostřel a pojistku na další úspěch dali až Svačina s Polanským v posledních třech minutách zápasu.

Také srdce fanoušků Liberce plesá. V pátek Bílí Tygři „nedali čuchnout" Vítkovicím (4:0) a o dva dny později přehráli ve šlágru kola pražskou Spartu a připsali si třetí výhru v řadě a osmou za sebou na domácím ledě. Dva góly vstřelili Severočeši v přesilových hrách, jednou trefou a asistencí přispěl nejproduktivnější muž soutěže Marek Kvapil, který tak bodoval již ve dvaadvacátém utkání v řadě.. Naději Romanu Willovi na druhou nulu v řadě a celkově čtvrtou v sezoně vzal až za stavu 0:3 necelých osm minut před koncem Jan Buchtele.

Zlínský Martin Ondráček překonal bývalého spoluhráče Libora Kašíka v brance Komety po pouhých devíti odehraných sekundách, brněnským týmem znovu s Tomášem Plekancem v sestavě to ale neotřáslo a výsledkem byla přesvědčivá výhra 4:1. Mistr vyhrál po dvou nezdarech, dvakrát se před napěchovanými tribunami zlínského stadionu trefil útočník Martin Dočekal.

V západočeském derby mezi Plzní a Karlovými Vary viděli diváci hned devět branek, po přestřelce se nakonec radovali domácí hráči Škody a oplatili rivalovi prohru z prvního vzájemného duelu. Plzeň doma uspěla po pěti porážkách v řadě, dva góly vstřelil útočník Petr Straka.

To střelci Vítkovic se odmlčeli, nepomohl ani návrat uzdraveného kapitána Rostislava Olesze do sestavy. Tým nedal gól už ve dvou utkáních za sebou a poslední trefu si připsal před dlouhými 141 minutami. Litvínovu stačilo k pohodlné výhře 3:0 pouhých 19 střel. Domácí jich vyslali hned 35, ale Jaroslava Januse nepřekvapili ani jednou. To se jim ostatně nepodařilo ani v prvním měření sil obou celků!

Po šesti výhrách skončila úspěšná série Olomouce a postaral se o to poslední Chomutov! Piráti uspěli po čtyřech porážkách v řadě, samostatné nájezdy rozhodl trenérův syn Vladimír Růžička mladší.

Že to favorit nemá v derby jednoduché, názorně ukazuje příklad z úvodu sezony, kdy právě Pardubice vykradly hradecký stánek. Jenže to se jim ještě dařilo, současná nejhorší forma za všech celků extraligy, a navíc fanouškovské protesty proti generálnímu manažerovi Salfickému. Všechno hovoří proti hokejistům z města perníku. Dokážou se svěřenci trenéra Lubiny postavit osudu a překvapit favorizovaný Hradec? Televizní duel začíná v 18:20.