Čína mu nesedla, Kundrátek léčí duši v Třinci: Nemá cenu zůstávat někde, kde nejste spokojený

V KHL oblékl dresy celkem čtyř klubů, jenže Čína mu nesedla. „Nemyslím, že to bylo jen tou destinací. Z mnoha směrů, včetně atmosféry v týmu, jsem věděl, že to není ono. Postavili mě na sotva polovinu zápasů, a když jsem několikrát marně žádal o výměnu, tak už minulý měsíc v řeči s agentem padlo, že to ukončíme," říká Kundrátek, jenž bral Třinec jako jedinou možnou adresu při návratu.

„Vím, kde mi pomohli do velkého hokeje, nebylo nad čím váhat. Navíc to mám i blízko domů do Přerova," měl jasno obránce, jemuž bude za dva týdny 29 let. Návrat z ciziny ale plánoval až po třicítce. „Nemá ale cenu zůstávat někde, kde nejste spokojený, ztrácíte energii a jen se tím vším užíráte. Takže jsem zpátky v Třinci, o deset let starší a trochu fousatější," usmál se Kundrátek, jenž při své obnovené premiéře s Chomutovem odehrál přes 21 minut.

Také v Mladé Boleslavi strávil na ledě z Ocelářů nejvíc času, konkrétně 22:29 minuty, a navíc asistoval u vítězné branky. „Podle mě je Třinec v extralize úplně top. Znám tam spoustu lidí kolem hokeje, včetně trenérů a manažera. Hned mi zlepšili náladu, po dlouhé době mám z hokeje radost, líčil Kundrátek, jenž potkal i někdejší spoluhráče Adamského, Polanského a Hrňu. „V kabině je super parta, pomáháme si a dodržujeme taktiku," líčil.

Po zranění Doudery vytvořil obrannou dvojici s Lotyšem Galvinšem. „S ním jsem hrával už v Rize. Stačilo pár střídání a dobrých nahrávek, abych nervozitu dostal ze sebe. U srdíčka mě zahřálo i vřelé přivítání fanoušky," poznamenal Kundrátek, jemuž dohoda umožňuje do 20. ledna odejít ještě za hranice. „Tohle teď neřeším. Mám za sebou jenom dva zápasy a soustředím se na sebe," řekl hráč, jehož o víkendu překvapila dodatečná reprezentační pozvánka. „Nároďák je čest pro každého a já v něm od únorové olympiády absentoval, o to víc se těším," dodal.