Trochu jsem si zanadával, smál se po fér gestu Ščotky brankář Janus

„Na každý tým se ale připravuji stejně. Jen mi to s nimi dvakrát perfektně vyšlo. Ale ještě proti Vítkovicím budeme dva zápasy hrát, takže mě čeká dlouhá práce," usmíval se 29letý slovenský brankář, kterému se zvýšil tep snad jen v závěru třetí části, kdy obránce Jan Ščotka v oslabení odvolal trest pro domácího Radoslava Tybora, po němž by se počet hráčů na ledě srovnal.

„Trošku jsem si zanadával, protože člověk nikdy neví, hokej je kolikrát o jednom gólu, ale zvládli jsme to, gól jsme nedostali," smál se brankář. Na spoluhráče se zlobil jen malou chvilku. Gesto fair play ocenil. „Nevím, jestli zakopl o bránu, nebo co se stalo, ale klobouk dolů, že se přiznal. V oslabení to chce i trochu odvahy. Jsem rád, že jsme se prezentovali i tímto gestem," pokračoval Janus.

Utkání 26. kola zvládl slovenský brankář ve velké pohodě. Kritický moment prý neprožil. „Ve druhé třetině Vítkovice přidaly na tempu a několikrát jsme nestihli prostřídat, protože jsme to měli daleko. Domácí měli tlak a byly to těžké minuty. Moc střel na mně ale nešlo. Kluci hráli výborně, častokrát mi pomohli. Proto jsme utkání zvládli," popisoval Janus.

Hostům vyšla první třetina, ve které dali dva góly. Třetí přidali v přesilovce v prostřední části. „Dali jsme góly, to byl základ. Když dáme tři na soupeřově hřišti, můžeme myslet na výhru. Kluci super vzadu pomohli, blokovali střely, musím všechny pochválit, celý tým šlapal jak hodinky a výhru jsme vydřeli," řekl Janus a zdůraznil, že vyhráli jednoduchostí.

„Vítkovice jsme na začátku k ničemu nepustili. Bylo to přesně, jak jsme chtěli. V Ostravě se hraje velmi těžko a na dobrém začátku hodně záleží. Ve chvíli, kdy začaly mít Vítkovice převahu, jsme se snažili hrát především jednoduše, co nejdříve vyhazovat puky ze třetiny. Moc šancí jsme neměli, ale vytěžili jsme z nich maximum," vykládal litvínovský gólman.