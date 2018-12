Stadion je nyní v majetku spolku HC Berani Zlín, město by jej mělo převzít za symbolickou korunu. Na náročnou rekonstrukci si poté hodlá vzít půjčku. Oprava vyjde na půl miliardy korun. Zlínští zastupitelé se ve čtvrtek shodli na potřebě vytvoření pracovní skupiny, která má rozhodnout o převodu haly pod město a o samotné rekonstrukci. Dosud není jasné, zda k ní dojde po převedení objektu pod město nebo už před převodem.

„Záměr opravy stadionu je starý několik let. Jsme na úplném začátku přípravy projektu, musíme postupovat krok po kroku. Zvažujeme různé postupy převzetí haly," sdělil primátor Zlína Jiří Korec (ANO). K rekonstrukci by mělo dojít za tři roky, po sezoně 2020/21. „To by bylo ideální, je ale možné, že to bude až po další sezoně," podotkl primátor.

Zlínské radnici se nyní rýsují dvě varianty řešení převodu a rekonstrukce objektu, který patří k nejstarším stadionům v zemi. Podle vedení radnice je pravděpodobné, že město bude se spolkem společně zadávat rekonstrukci a stadion se na město převede až po dokončení prací. Druhou možností je, že město nejdřív převezme stadion a opravovat bude až svůj majetek.

S převodem i rekonstrukcí souhlasí i opoziční zastupitelé. „Je to dobrý signál pro děcka, že se tu něco buduje. Myslím, že i fotbalový stadion by si to zasloužil. Není to vyhozená investice. Nicméně je veliká," upozornil Ivo Valenta (Rozhýbejme Zlín).

„Úvodní buly je vhozeno, byť to vnímám zatím jen jako čestné buly. Je to krok nula. Nejdřív začneme rekonstruovat na jaře 2021. To je náš cíl. Jako nejlepší variantu vidím tu, že budeme stadion rekonstruovat společně, město a spolek, po kolaudaci město stadion převezme a následně zaplatí fakturu za celou rekonstrukci najednou," vysvětlil generální manažer a jednatel zlínského klubu Martin Hosták.

Technický stav budovy je podle něj špatný. „Nejhůř je na tom střecha, která potřebuje opravit velmi rychle," řekl Hosták. Stadion, který od šedesátých let neprošel žádnou větší opravou, čeká při rekonstrukci rozšíření o čtyři metry po obou stranách. „Tak, aby chodby, které jsou teď pro fanoušky, splňovaly aspoň základní protipožární a bezpečnostní předpisy. Součástí bude i dobudování mezitraktu mezi stadionem Luďka Čajky a PSG Arénou. Zároveň se však nebude zvětšovat kapacita stadionu ze současných sedmi tisíc míst. Podle představ klubu by měla být jedna z tribun, která je nyní určená pro fanoušky hostů, zasouvací. „Tak aby byl přístup na ledovou plochu pro mechanizaci a vznikla multifunkční aréna," dodal Hosták.