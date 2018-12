Trončinský je zpátky. Chci pomoct týmu ze srač**, hlásí pardubický bek

Hodně vás srazil začátek duelu? Během necelých pěti minut si soupeř vypracoval klíčový dvougólový náskok.

V naší situaci to bylo to nejhorší, co se mohlo stát. Dvě střely, dva góly...Za stavu 1:4 jsme si řekli, že zkusíme vyhrát aspoň třetí třetinu, ale nevyšlo to.

Trenér Lubina se po utkání zlobil, že jste skupina volnomyšlenkářů a hrajete svobodomyslný hokej. Co vy na to?

K volnomyšlenkářům většinou patřím já, tak jsem to byl asi já. Nevím. Trenér i nám po zápase říkal něco v kabině. Musíme všechno ve čtvrtek rozebrat a podívat se na chyby. Nebudeme si říkat pořád my, my, ale už si to řekneme jednotlivě, abychom se toho vyvarovali.

Josef Vostárek

V závěru listopadu s vámi Východočeši ukončili spolupráci, přesto jste dres Dynama po pár týdnech znovu oblékl.

Všeobecně jsme to řešili. Nějak jsem potrénoval a byl připraven klubu pomoct co nejvíc to jde. Věřím ve svoje schopnosti, že můžu týmu pořád něco dát.

Ještě předtím jste podepisoval ve smlouvě dodatek o pravidlech vašeho dalšího působení v pardubickém týmu. Co bylo do toho konce listopadu u vás špatně?

Když otevřete facebook, tam jsou všechny komentáře napsané. Lidi všechno vědí. Podepsal jsem nějaký papír... Ale blbě je tady asi všechno, když jsme poslední. Chci si teď vzít zodpovědnost na sebe a pomoct týmu z těch sraček, v kterých je.