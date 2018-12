Nejstarší z Pirátů gólově procitl

Dva měsíce Radek Duda v Chomutově gólově mlčel, ale když se 39letý útočník střelecky zase probral, odnesla to mistrovská Kometa. Piráti i díky jeho dvěma trefám získali teprve pošesté v sezoně plný počet bodů.

„Na rovinu, naše ztráta v tabulce zůstává pořád veliká, ale devět bodů z posledních sedmi zápasů snad značí, že jsme na dobré cestě a po psychické stránce to všem dodává vítr a drajv," líčil Duda.

Svoje góly ale označil za neuvěřitelný bonus. „Vždyť já dva dny ležel se střevními problémy a na ledě jsem se bál, aby do mě někdo nestrčil a neteklo mi to po bruslích. Můj výkon byl slaboučký, musím se vykurýrovat a jít do toho dál s patřičnou pracovní morálkou. Už se blíží hokejový důchod, ale makám, dokud mě mančaft potřebuje," uvažoval nejstarší z Pirátů.

Zleva Radek Duda z Chomutova, brněnský brankář Libor Kašík a jeho spoluhráči Tomáš Bartejs a Tomáš Malec.

Ondřej Hájek

Chomutovští vedli už o čtyři góly, ale v závěru Brno sahalo po vyrovnání. „Dokud jsme hráli jednoduše a přesně si plnili, co jsme měli, tak to bylo super, ale potom jsme začali vymýšlet, přišla panika a měl jsem pocit, že začínáme být podělaní všichni. Asi by tady měla na zimáku viset cedule se zákazem vstupu pro slabší povahy," uvedl pro klubový web Duda.