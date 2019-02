Drsná sebekritika! Prohru jsme zavinili my útočníci, počínali jsme si jako hovada, ví olomoucký střelec Ostřížek

Mrzí vás hodně, že jste zápas ztratili?

Určitě. A vůbec nejde o to, že jsem dal dva góly, ale o to, že jsme prohráli vyhraný zápas. Bohužel. Horší je, že to nebyla smůla. Zavinili jsme si to sami. Musíme to teď rychle hodit za hlavu a poučit se z toho.

Za stavu 3:1 vše vypadalo, že utkání máte pod kontrolou. Co se pak stalo?

Začali jsme hrát nahoru, dolů, a to v žádném případě nemůžeme. Obránci hrají už dlouho ve čtyřech pěti, a když to lítá tam a zpátky, tak je jen otázkou času, kdy někdo už nebude moci a udělá chybu. Zavinili jsme to my útočníci, že jsme hráli jako hovada. Musíme prostě pochopit, že obráncům je třeba pomáhat tím, že puky budeme jednoduše vyhazovat ze třetiny, a ne že jim budeme zavařovat ledabylými přihrávkami, které nám soupeř zachytí na modré a vrátí zpátky. To je základ, bez kterého se nikam nedostaneme.

Brankář Olomouce Branislav Konrád.

Luděk Peřina, ČTK

Dali jste dva parádní góly z přesilovek. Byly to nacvičené akce?

Ani ne. Vyplynulo to ze situací. Při prvním gólu se soupeři nepodařilo vyhodit puk, Galvas to výborně poslal dolů, prakticky jsme byli tři na jednoho a umíchali jsme to. U druhého gólu jsem dával žábu, tu vypíchli a potom jsme najednou jeli čtyři na dva do protiútoku, takže gól jsme dali z rozjetí. Tedy nic nacvičeného.

Přesilovky, to bylo však asi jediné pozitivum utkání, že?

Nemyslím. Kromě druhé desetiminutovky druhé třetiny to z naší strany nebylo špatné ani při hře pět na pět. A i v té jsme měli nějaké šance, které jsme nevyužili. Je to škoda. Musíme se podívat na video a soustředit se na úterý, protože už hrajeme o všechno.

Před reprezentační pauzou jste měli na jedenáctou příčku osmibodový náskok, postupně se však rozplývá. Je to důvod k znepokojení?

Ne. Pořád máme před sebou devět zápasů. To je 27 bodů. Do každého utkání půjdeme s tím, abychom vyhráli. Nesmíme si však počínat jako v neděli. V té souvislosti je dobře, že hrajeme hned v úterý. Jinak bychom se v tom zbytečně babrali. V pondělí si zatrénujeme a pak pojedeme na Spartu s tím, že se tam pokusíme něco urvat.