Třinecký Vladimír Svačina: Ve Vítkovicích to bude bitva, ale moc se tam těším

Ve druhém utkání čtvrtfinále proti Vítkovicím stačilo třineckému útočníkovi Vladimíru Svačinovi od úvodního vhazování deset vteřin k tomu, aby vstřelil vítězný gól. I on ale tuší, že odvety na ostravském ledě (neděle v 15 a v pondělí od 17 hodin) budou pro Oceláře mnohem složitější. Vítkovice jsou na svém ledě silnější, Třinec už ale jednou v sezoně dokázal vítkovický led dobýt. „Bude to bitva. Vítkovice mají skvělého gólmana, kterému to musíme znepříjemnit. Střílet a snažit se mu to tam procpat. Jen tak můžeme být úspěšní,“ ví Svačina, jenž ve Vítkovicích osm let hrál a získal s nimi i dvě extraligová stříbra.

Po domácích zápasech vedete 2:0, stejně jako loni s Pardubicemi. Tehdy jste venku náskok ztratili, jak se toho vyvarovat?

Je nový rok, nová série, co bylo bylo. Víme, že máme dvě výhry, ale zdaleka není nic rozhodnutého. Kdo ten hokej viděl ví, že to je neskutečný boj. Jedeme se rvát dál. A jedeme vyhrát každou třetinu, to je náš cíl. Nedíváme se na nějaké nesmysly o ukončení série a podobně. To vůbec. Jedeme tam a budeme bojovat tam, jak jsme bojovali doma.

Vítkovice jsou doma silné, měly jednu z nejlepších bilancí doma v základní části. Budí respekt ostravské prostředí?

Respekt? Spíš bych řekl pokora. Já osobně se tam strašně těším, protože jsem tam odehrál nějaké roky, mám to tam rád. Přijde i hodně lidí, což je super. Jsme strašně rádi, že je vyprodáno. Jak u nás, tak u nich. Série má parádní kulisu. Myslím, že se do Ostravy všichni těšíme. Zase tam bude kravál, jako byl u nás. Jedeme se tam o výhry porvat a věřím, že budeme úspěšní.

Vítkovice přitvrdily na konci druhého zápasu, čekáte, že to bude bolet ještě víc?

Ono jim zase nic moc jiného nezbývalo. Bylo to 3:0, chtěli dát nějakou zprávu, tak to chodí. My musíme zatnout zuby, nejsme z cukru, všichni to vydržíme. O tom je play off, hokej bolí. Na šrámy se nehraje.

Vítkovice mají velkou oporu v brankáři Patrikovi Bartošákovi, kterého jste ale dokázali v obou utkáních třikrát překonat. Pomohla vám osobně, že jej znáte z Vítkovic?

Moc ne, protože s námi tenkrát trénoval těsně předtím, než odlétal do Ameriky. Takže ho tak osobně neznám. Samozřejmě ho máme nastudovaného, jako oni určitě mají načteného Šimona (Hrubce). V zápalu boje se těžko kouká na nějaká procenta, kdo kam dostává góly. Spíš je to na intuici, kde by zrovna mohlo být místo ve výstroji.

V Třinci už jste dlouho, ale váš gól ve druhém utkání byl vůbec první proti Vítkovicím. Víte to?

Nechal jsem si ho na nejlepší chvíli. Jo, jsem za to rád, že to tam padlo. Ale na druhou stranu je jedno kdo góly dává. Může to znít jako fráze, ale tak to je. Důležité je, že máme druhý bodík, druhou výhru a jedeme se rvát o další.

Jak velký psychická pomoc je čisté konto Šimona Hrubce?

Důležité je vyhrát. Jak neřešíme, kdo dá góly, tak neřešíme, jestli má Šimon čisté konto. Zajímáme se jen o další korálek, nic jiného.