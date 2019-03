Hotovo není. Raněné zvíře nejvíce kouše, říká po třetí výhře třinecký gólman Hrubec

„Byl to nejtěžší zápas z těch tří. A byl velice důležitý, protože je rozdíl, jestli v sérii vedete 3:0, nebo 2:1. Vítkovice si toho byly vědomy, ze začátku na nás vletěly a měli jsme s jejich pohybem problémy," přiznával třinecký obránce Milan Doudera.

Vítkovičtí poprvé v sérii soupeře přestříleli (32:21), skvělého Hrubce ale prostřelil až ve hře bez brankáře Šimon Stránský 22 vteřin před koncem, to už ale Třinec po gólech Michala Kovařčíka a Martina Růžičky vedl už 2:0. „Ten gól mělo to přijít dřív. Nějaké šance jsme měli, ale asi jsme se zase málo tlačili do brány, nebo nevím," litoval jediný vítkovický střelec třetího utkání série.

„Šel jsem pak ještě na led za Bartese (Patrika Bartošáka). Potřebovali jsme vyhrát buly, a pak to narvat do brány. To se ale nepovedlo. Mají silné bruslaře. Chybělo nám štěstí a bylo už pozdě," krčil rameny Stránský.

„Hned jsem koukal na kostku abych se podíval, kolik je tam ještě času. Za 22 vteřin se gól dá dát, ale zase jsem si říkal, že je na ledě pět kluků. kteří by raději ten puk sežrali, než aby se dostali k nám do pásma. Věřil jsem, že nedovolí, aby na mě vůbec vystřelili," radoval se třinecký Hrubec, jenž zatím svého rivala Bartošáka zastiňuje.

V sérii inkasoval jen tři góly. „To vypovídá to o tom, jak perfektně hrajeme dozadu, i ve středním pásmu. Ať chtějí, nebo ne, tak furt jezdí do plných, mají problém se k nám dostat. Je to skvělé a byl bych rád, kdyby to tak vydrželo," přál si Hrubec.

Čtvrté utkání série na čtyři výhry se hraje dnes od 17 hodin znovu v Ostravě. A Hrubec zdaleka nepovažuje sérii za rozhodnutou.

„Raněné zvíře nejvíce kouše, takže jsem si naprosto jistý, že vůbec nic nevypustí a budou se rvát ještě více. Bylo by super dát první gól a pak věřím, že bychom to mohli urvat a moc si to přeju," pousmál se třinecký brankář.