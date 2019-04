Nervozita a pak euforie. Když mám ruce zvednuté, je to furt platný gól, oddechl si hrdina Třince

Teč 37letého útočníka na hranici horní tyče Frodlovy branky zkoumali sudí s kolegou u videa, hru vysokou holí však neodhalili a gól uznali. „Byl jsem ze začátku nervózní. Věděl jsem, že to půjde na video. Ale tohle trénuju a vím tedy, co si ještě můžu dovolit. Jsem menší hráč a horní tyčku mám relativně vysoko, takže když mám ruce zvednuté, je to furt ještě platný gól," ulevil si autor vítězné trefy, která domácí za stavu 2:2 knokautovala.

Pro Oceláře byla naopak spásou. Ve třetí třetině přečkali velké šance Škody, poté nevyužili dvě přesilovky a vypadalo to, že zápas půjde do prodloužení. Po dalším vyloučení Kantnera ale přišla osudová rána Gernáta. „Byla to přesně střela na bránu, kterou od beka potřebujete. Taková lehká, vysoká, která mění směr a letí vám přímo na hokejku. Já to jenom sklepl," usmíval se hrdina vítězů, jenž skóroval poprvé v letošním play off.

Hráči Třince slaví první vítězství proti Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Zhluboka si přitom oddechl, vždyť jeho mužstvo se po dvou porážkách ocitlo v prekérní situaci. Pokud by s Plzní padlo potřetí, balancovalo by nad propastí. „Měli jsme to moc těžké. Jedete sem a celý stadion na vás řve. Ale od začátku zápasu byla v kabině taková ta chemie. První inkasovaný gól nás zbrzdil, jenže kdybyste cítili ten život, euforii a energii z našich kluků, věřili byste v třinecké vítězství stejně jako my," vykládal novinářům Polanský.

Ostatně euforii krotil před třetí bitvou také plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Třinec je venku lepší než doma," varoval. A jeho obavy se naplnily. Slezané vyhráli v Plzni i potřetí v této sezoně. Nezlomil je úvodní plzeňský zásah, odstoupení obránce Rotha ani vyrovnání Vráblíka po Hrubcově chybě. „Je to pro nás morální vzpruha. Doma jsme neodehráli dobrá utkání a roztlačit vlak je vždycky strašně těžké. Kluci se semkli a bojovali. Doma jsme vůbec nenutili soupeře, aby nás fauloval. Teď jsme si pohybem o přesilovky řekli," liboval si Polanský.

Třinecká střídačka se raduje z vítězstí, druhý zleva trenér Václav Varaďa.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Oceláři snížili semifinálový stav na 1:2 na zápasy, ale teď už se plně koncentrují na pondělní čtvrtý souboj. „Chtěli jsme domácím ukázat, že jsme to nezabalili. Výsledek je skvělý, jsme zpátky v sérii," hřálo třineckého kouče Václava Varaďu.