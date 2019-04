Plzeňský tahoun si oddechl a těší se na bitvu o všechno. Cestu nám okoření autobusák, směje se

„Neměli jsme kam ustupovat. Sérii jsme si sami trochu pokazili a jsem moc rád, že si to s nimi v pondělí rozdáme o postup. Rozhodne se férově. Ukáže se, kdo si to víc zaslouží," řekl útočník Jan Kovář.

Indiáni byli dvě třetiny lepším mužstvem a dostali se do klíčového dvougólového trháku. Skóre otevřel ranou na první tyč mladík Pour a v prostřední části zvýšil v přesilovce švihem pod horní tyč Indrák. „Vyhazovali to ven ze třetiny, ale trefili svého hráče. Puk se odrazil k Ňémovi (Vojtěch Němec - pozn. red.), který mi ho prostrčil. Původně jsem myslel, že budu hned střílet, ale jejich obránce mě tam nechal, tak jsem si vylepšil pozici a pak už to bylo instinktivně," vykládal autor vítězného gólu.

Zleva Jan Kovář z Plzně a David Musil z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Přestože Plzeňští ztratili v sérii vedení 2:0 a na třineckém ledě v závěru pátého duelu přišli o vedení, vyřazení si vůbec nepřipouštěli. „Šli jsme do zápasu s tím, že to prostě za každou cenu musíme urvat," přiznal Kovář, jenž si ulevil až po třetí brance Gulaše v samém konci. Oceláři totiž ve třetí třetině tlačili, dokázali však jenom snížit. „Šli po nás, vyhazovali jsme puky, dostali se pod tlak, ale naštěstí to kluci ubránili," liboval si Kovář, jehož tým tentokrát závěr zvládl.

Škodu v sobotu několika skvělými zákroky podržel Dominik Frodl. Nestačil pouze na dorážku Polanského. „Chytá báječně, přitom má první extraligové play off. Doufám, že ve výkonech bude pokračovat," usmíval se Indrák před rozhodujícím soubojem ve Slezsku.

Západočeši k němu vyrazí v neděli v dobrém rozpoložení. Do not jim nahrávají statistiky. Plzeň v sedmých zápasech v play off neprohrává, navíc v Třinci padla v jediném z posledních pěti utkání.

„Doufám, že do zápasu zase dobře vstoupíme. Nemáme důvod být nervózní nebo zastrašení. Je to semifinále a sedmý zápas, co víc si přát," burcuje Kovář, kterého stejně jako ostatní čeká dlouhá jízda autobusem. „S tím se musíme vyrovnat. Máme výborného autobusáka, který nám cestu okoření," smál se centr elitní formace.